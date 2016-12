George Michael è morto a 53 anni. Circostanze della morte e tributi della musica.

George Michael è morto all’età di 53 anni, il suo agente ha confermato la notizia ieri.

La pop star è “morto serenamente a casa” nella giornata di ieri (25 dicembre 2016). È morto di insufficienza cardiaca ed è stato trovato la mattina di Natale, come riferito dal suo manager di lunga data, Michael Lippman, ai microfoni di The Hollywood Reporter.

La polizia ha detto in una dichiarazione: “Purtroppo, un uomo di 53 anni, è stato trovato morto sulla scena. In questa fase, la morte viene trattata come inspiegabile, ma non sospetta.” Questo è quello che hanno riferito i paramedici quando hanno trovato il corpo.

“Un post mortem verrà effettuato a tempo debito. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti dal Thames Valley Police fino al post mortem.”

In una dichiarazione, il pubblicista di Michael ha comunicato: “E’ con grande tristezza che siamo in grado di confermare che il nostro amato figlio, fratello ed amico George, è morto serenamente a casa nel giorno di Natale.”

“La famiglia chiede che la loro privacy venga rispettata in questo momento difficile ed emotivo. Non ci saranno ulteriori commenti in questa fase. “