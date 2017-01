Tre accuse per Don Andrea, il parroco dalle 20 amanti. Orge in canonica con donne consenzienti.

Scoperto l’harem di Don Andrea Contin!

L’Italia ormai è diventata una comica completa e quando leggi che un prete faceva orge con 20 – nemmeno una – amanti “consenzienti” ovviamente ti viene da ridere. Riderà un po’ meno la chiesa che sperava di instaurare un rapporto di maggiore credibilità con i credenti, e che ora si ritrova un’altra gigantesca gatta “mediatica” da pelare.

Ci troviamo a San Lazzaro, una località di 1500 abitanti e l’uomo del momento in città è Don Andrea Contin, un ex avvocato che in tarda età ha voluto farsi prete, e che ora è accusato di favoreggiamento della prostituzione, porto abusivo di armi e violenza privata.

Dopo diverso tempo una madre di famiglia ha deciso di liberarsi da un peso e si è sfogata presso i Carabinieri:

“Ho una storia d’amore con lui dal 2012, ma è diventata così violenta che sono finita all’ospedale. Io non stavo cercando uomini o relazioni, ero impegnata in parrocchia con il volontariato.”

Un referto medico dimostra che la donna dice il vero e poi i carabinieri hanno indagato sull’accaduto e nell’ultimo piano della canonica hanno rinvenuto molti attrezzi sessuali che farebbero invidiare il più grande sexy shop del mondo, ed anche una lista con le donne coinvolte, tipo “agenda sessuale”. Sette delle donne contattate hanno confermato i rapporti sessuali avuti col prete, ma tutte – eccetto una – consenzienti. Avrà promesso il paradiso? Chissà. Tutte le donne hanno confermato che Don Andrea Contin approfittava della debolezza coniugale del loro rapporto e lì si incuneava. In più, la donna che ha sporto denuncia per prima, ha riferito che Don Andrea l’avrebbe minacciata di divulgare le sue foto hard se lei avesse interrotto la loro relazione fatta di sesso ed orge in cui venivano coinvolti anche altri uomini. Una delle amanti ha parlato di sesso violento ed estremo giorno e notte.

E la chiesa?

Sapevano già tutto ma non hanno voluto rilasciare i fascicoli della loro prima indagine alle forze dell’ordine per via del patto tra stato e chiesa (I Patti Lateranensi), cioè gli accordi che prevedono la trasmissione degli atti solo con il benestare delle persone coinvolte.

Ora che l’harem di Don Andrea è stato scoperto lui si è rifugiato all’estero in una comunità protetta. Ma un cittadino normale non sarebbe stato messo in carcere per un simile reato? Ma perché se conoscevano un simile fatto non hanno denunciato il tutto alle forze dell’ordine? Non è un comandamento: “Non desiderare la donna d’altri?”

