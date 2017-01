Ascolta il nuovo singolo dei Jedward “Oxygen”.

I gemelli irlandesi Jedward non hanno abbandonato la scena musicale anche se non hanno più gli occhi delle platee come in passato. Se fossi in loro proverei a fare un sound diverso, magari più pop mainstreaming.

Attualmente, John e Edward Grimes sono membri del cast di Celebrity Big Brother nel Regno Unito e guidare le loro co-star. La domanda che tutti si pongono è quando ritroveremo il nome Jedward nei grafici delle classifiche di vendita. Forse con questo nuovo singolo?

Recentemente hanno pubblicato un nuovo brano intitolato “Oxygen” e proprio altre canzoni dei Jedward del passato, è un’altra traccia dancepop. Non sembra affatto che i ragazzi vogliano cambiare o sperimentare altri suoni. Comunque vi lasciamo all’audio, che potete sentire qui sotto.