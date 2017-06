Mike WiLL Made ci porta in un percorso psichedelico in un nuovo video. Lo fa insieme al suo team collaborativo stellato “Perfect Pint”, con Kendrick Lamar, Gucci Mane e Rae Sremmurd. Diretto da Nabil, le visioni bizzarre nel video vedono le stelle dell’hip-hop che si contorcono in una terra remota. Dove si muovono liberamente i tornado, gli asteroidi, le tartarughe e pillole dalle dimensioni gigantesche.

Il clip di quattro minuti inizia con Mike e Rae Sremmurd, Swae Lee e Slim Jxmmi alla guida di un vortice. Il tornado li trasporta in un altro mondo. Apparentemente rimangono impossibili di fronte al panorama che si dispiega ai loro occhi. Il gruppo continua così a guidare tra ufo volanti, una gigantesca tarantola e modelli giganteschi che si dispersero in tutto il deserto. Volano attraverso l’aria come veri astronauti, mentre Gucci si unisce al giro trittico mentre galleggia a gravità zero.

Nel mezzo della clip, Kendrick si presenta al volante di un pilota galleggiante. Nel mentre una donna cavalca un unicorno che galleggia lì vicino. Il video termina con Swae e Slim che si nascondono nel sabbia, mentre un gigantesco Gucci colpisce il suolo. “Perfect Pint” è un brano presente sull’ultimo album di Mike, “Ransom 2”. Il progetto prevede alcune canzoni in collaborazione con Rihanna, Future, Migos, Lil Wayne, Pharrell Williams e Big Sean.

Mike WiLL Made e le sue collaborazioni

Mike WiLL Made è noto come artista instrumental hip hop e southern hip hop. L’artista ha incontrato il rapper Gucci Mane ai PatchWerk Recording Studios di Atlanta. Dopo aver lavorato con lui nel 2011, ha collaborato con altri rapper di Atlanta, come Future, Waka Flocka Flame e 2 Chainz. Sempre nel 2011, Mike ha prodotto il singolo Tupac Back di Meek Mill feat. Rick Ross. Nel marzo 2012 ha iniziato a collaborare con il sito The Fader per la diffusione di alcuni lavori.

Ha poi prodotto il singolo Bandz a Make Her Dance di Juicy J e ha coprodotto il brano Mercy del collettivo GOOD Music. Nel luglio 2014 ha pubblicato un altro singolo, Buy the World, a cui hanno collaborato Future, Lil Wayne e Kendrick Lamar. Il 3 giugno 2016 ha pubblicato un altro singolo, Nothing Is Promised, primo singolo del nuovo album “Ransom 2”, che vede anche la collaborazione della cantante Rihanna.