Annabelle 2 – Nuovo trailer, cast e dettagli della trama

Un racconto diverso dal primo Annabelle ma sempre terrificante

Dopo la morte di sua figlia, il creatore di bambole Samuel Mullins ha avuto una crisi psicologica. I bambini hanno rappresentato la sua vita e fare dei giocattoli per renderli felici è stato un qualcosa che gli ha dato molta gioia. Ora vive con sua moglie ed ancora piangono la perdita della loro figlia avvenuta vent’anni prima.

Vivono in una casa grande ma abbandonata sino a quando decidono di aprirla a Suor Charlotte e ad un gruppo di bambini orfani. Oltre che un tetto sopra le loro teste, i Mullins non hanno molto da offrire.

Uno dei bambini si chiama Janice e presto comincia ad esplorare la casa. Mentre cerca di entrare in una stanza chiusa, Samuel la ferma e le dice che è bloccata per una ragione. Janice continua la sua strada; ama tutte le bambole della casa, diventano sue amiche e spesso si siede ed organizza un tè con le bambole. Una delle bambole è estremamente grande, quasi della stessa dimensione di Janice, e sembra che la simpatia di Janice per lei sia ricambiata. Purtroppo per lei, Janice non sa qual’è la storia che c’è dietro questa bambola.

Annabelle 2 è una storia indipendente ma la seconda del franchise Annabelle. Il primo capitolo è stato rilasciato nel 2014 e diretto da John R. Leonetti.

Mentre il primo film spiega che la bambola Annabelle è stata posseduta da una donna che era un membro di un culto satanico chiamato i Discepoli della Ram, questa nuova versione del film propone un racconto diverso ma sempre terrificante.

Annabelle 2 è un nuovo capitolo del “The Conjuring Universe”, ormai ora c’è la moda di creare saghe unendo diversi film… chissà se nell’horror funzionerà.

Il cast di Annabelle 2

Cast di Annabelle 2: Anthony LaPaglia, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Philippa Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran Samara, Lee Taylor Buck, Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Lotta Losten, Adam Bartley.