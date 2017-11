IT – In arrivo DVD e Blu-ray del film con 11 scene eliminate ed estese

In arrivo DVD e Blu-ray del film horror dell’anno. Da gennaio 2018 il pagliaccio più inqietante del cinema potrà entrare nella vostre case con tanti contenuti speciali

Sono molti i fan che non vedono l’ora di poter rivedere il film IT di Andy Muschietti nelle proprie case. Dopo un grande successo avuto in sala, il film sarà distribuito in DVD e Blu-ray a partire da gennaio 2018. La notizia più allettante è che saranno tantissimi i contenuti speciali, e ben 11 scene inedite, tra quelle eliminate e alcune allungate.

I contenuti speciali nel dettaglio

Entrando nel dettaglio di ciò che troveremo nel DVD e nel Blu-ray di IT, ecco alcuni dei contenuti speciali che potremo scoprire:

Pennywise Vive! Scopri come Bill Skarsgård si è preparato ad interpretare la creatura primordiale conosciuta come Pennywise il Clown Ballerino.

Il Club dei Perdenti – Conosci da vicino i giovani attori di IT durante le riprese del film.

Autore di paura – Stephen King rivela le radici del suo bestseller e come ha creato il suo Pennywise

Scene inedite – Undici scene inedite o estese dal film

Le versioni DVD e Blu-ray del film saranno in vendita dal 9 gennaio negli Stati Uniti. Non si conosce ancora una data per l’uscita italiana, ma considerato il successo del film, si spera possa uscire in contemporanea anche qui da noi. Quello che è certo è che si potrà scegliere tra una versione con disco singolo e una con disco doppio.

Tutti pronti a danzare con Pennywise?