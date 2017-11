3 idee semplici e veloci per un presepe fai da te

Vuoi preparare un presepe per Natale 2018?

Non hai molto tempo a disposizione per questo vuoi creare qualcosa in poco tempo?

Ecco a te 3 idee semplici e veloci per il tuo presepe fai da te.

SFONDO DI LUCI

Scegli un angolo, dove posizionare uno strato di cartone da ricoprire di muschio. Per il fondale usa una carta per impacchettare con tante stelle oppure dipingi un cartoncino utilizzando tempere blu notte e giallo per le stelle. Con quattro aste di legno crea una semplice cornice a cui fissare il cartoncino con qualche chiodino, poi buca il foglio: dietro potrai posizionare qualche lucina in modo da creare l’effetto cielo stellato.

STATUINE FAI DA TE Per creare il presepe di Natale parti dalle statuine: semplicissime, in plastilina o das, modellate seguendo le sagome dei personaggi principali. Rendi morbida la pasta manipolandola poi dalle la forma di un ovale. Se sei esperta puoi giocare ulteriormente con le forme, rendendo la figura più precisa. Oppure usa il cutter per sagomare le linee di un ovale più piccolo, il viso, e disegnare le pieghe dell’abito in modo da rendere i volumi. In alternativa utilizza gli stampi in silicone, da riempire con un impasto di ceramica. Dopo aver fatto asciugare le statuine, dipingile di bianco e coprile con un velo vernice spray lucida.

PRESEPE NEL BAULE

L’idea alternativa? Il presepe nel baule: utilizza una vecchia valigia, da riempire con uno strato di polistirolo. Con lo scotch di carta fissa la stampa di un cielo stellato all’interno del coperchio e ricopri lo strato di polistirolo con del muschio. Puoi utilizzare statuine da acquistare oppure creare tu le figure in das o plastilina. Se ami l’effetto total, utilizza una vernice bianca o blu in modo da creare un originale presepe monocromo.