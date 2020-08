Gli ultimi giorni di Robin Williams, è questo il tema del documentario che è in arrivo dedicato, al compianto attore, scomparso esattamente 6 anni fa, l’11 agosto del 2014. Una delle morti più sentite e sofferte del mondo del cinema, che ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti quei fan, in tutto il mondo, che lo amavano e seguivano sin dai suoi primi passi sul grande schermo.

Il titolo del documentario dedicato a Robin Williams sarà Robin’s Wish, e sarà diretto da da Tylor Norwood. Il film sarà reso disponibile in VOD grazie alla Vertical Entertainment dal 1 settembre 2020.

Di cosa parla il documentario su Robin Williams?

Il documentario Robin’s Wish racconterà dettagliatamente quelli che sono stati gli ultimi giorni di vita di Robin, senza tralasciare nemmeno la malattia della quale l’attore era affetto, ossia la demenza da corpi di Lewy che pare abbia avuto purtroppo un ruolo fondamentale nello spingere l’attore al suicidio.

La demenza da corpi di Lewy è infatti una malattia neurodegenerativa, associata al Parkinson, che si manifesta spesso attraverso allucinazioni visive, che avrebbero in qualche modo spinto l’attore a compiere il gesto estremo.

Nel film non mancheranno le testimonianze di sua moglie e della sua famiglia, così come non mancheranno riferimenti alla brillante e lunga carriera di attore di Robin, che all’età della sua morte aveva 63 anni e decine di film alle spalle.

Per avere un primo assaggio del documentario dedicato a Robin Williams, in alto, in cima all’articolo, puoi dare un’occhiata al trailer del film, e sii pronto a commuoverti…

Cosa ne pensi di questo documentario e della morte di Robin Williams? Lascia un commento per dire la tua o semplicemente per omaggiare il grande attore scomparso.