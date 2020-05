Uscirà a settembre il libro di Skin dal titolo Takes Blood and Guts scritto in collaborazione con la scrittrice e giornalista Lucy O’Brien, già nota per aver lavorato con altre celebrità del mondo della musica.

Il libro di Skin racconterà tutto della cantante, a partire dalla sua infanzia difficile, la passione per la musica e il canto, le lotte per i diritti LGBTQ e molto altro, senza scordare la carriera musicale fatta con la band degli Skunk Anensie.

Il titolo del libro, Takes Blood and Guts è stato preso in prestito da una canzone degli Skunk Anensie It Takes Blood & Guts To Be This Cool But I’m Still Just A Cliche contenuta nell’album del 1995 dal titolo Paranoid & Sunburnt. La trasuzione letterale in italiano sarebbe “Ci vuole sangue e fegato“, e illustra alla perfezione quel coraggio e quella forza che Skin ha messo nella vita e nella sua musica.

Farsi strada come donna, nera e omosessuale non è stato facile, racconta Skin, ma sta tutto lì il fulcro della sua lotta in questo mondo.

La presentazione del libro di Skin

Takes Blood and Guts è stato presentato nelle ultime ore dalla stessa Skin tramite le sue pagine social ufficiali. Il volume sarà di ben 368 pagine, e potrete trovarlo in vendita a partire dal 24 settembre 2020.

Sarà in commercio anche un’edizione speciale firmata dall’artista, che però avrà un numero di copie limitate. Se ci tenete ad averlo, dovrete cercarlo sulle pagine ufficiali di Waterstones, così come indicato dalla stessa Skin nella didascalia del post qui sotto.

Per quanto riguarda il prezzo del libro di Skin, ci sono tre opzioni tra le quali scegliere: il formato digitale a 11,14 euro, il formato cartaceo con copertina flessibile a 17,98 euro e infine il cartaceo con copertina rigida a 28,83 euro. Potete assicurarvelo anche subito grazie alla prevendita, già disponibile su Amazon.

Occorre specificare che al momento si trova soltanto la versione in inglese del libro. Non esiste ancora una traduzione in italiano, ma siamo sicuri che arriverà presto.

Vi terremo aggiornati al riguardo!