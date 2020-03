Nonostante lo slittamento di inizio riprese previsto a Venezia per Mission: Impossible 7, Tom Cruise non perde tempo, e si esercita nelle acrobazie in moto per il suo ruolo di Ethan Hunt.

Non è la prima volta, in effetti, che Tom Cruise si presta in prima persona per compiere le acrobazie previste sul set, soprattutto quando si tratta del franchise Mission: Impossible. Il settimo film, che inizierà le riprese entro la fine dell’anno, sembra testerà il coraggio del suo attore protagonista tanto quanto i film precedenti.

Le acrobazie di Tom Cruise per Mission: Impossible 7

Pochi giorni dopo l’annuncio della Paramount Pictures di rimandare la produzione a Venezia a causa dello scoppio globale del Coronavirus, è emersa una fotografia in rete della star di Hollywood mentre compie un’acrobazia in moto.

Nonostante le entusiasmanti speculazioni dei fan, lo studio ha confermato che le riprese non sono ancora iniziate e che la foto è stata fatta durante una serie di prove avvenute poche settimane fa. Queste le parole di un portavoce della produzione:

“A causa delle misure di sicurezza atte a difendere il benessere del nostro cast e della nostra troupe, e degli sforzi del governo italiano per fermare le riunioni pubbliche in risposta alla minaccia del coronavirus, stiamo modificando il piano di produzione per le nostre tre settimane da girare a Venezia, la prima tappa prevista di una vasta produzione per Mission: Impossible 7 “



“Durante questa pausa vogliamo essere consapevoli delle preoccupazioni del team e stiamo permettendo loro di tornare a casa fino all’inizio della produzione. Continueremo a monitorare questa situazione e lavoreremo a fianco dei funzionari sanitari e governativi mentre si evolve”

Diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 è attualmente programmato per essere rilasciato nel Regno Unito il 23 luglio 2021. Se tutto procede come previsto, il sequel arriverà nei cinema il 5 agosto 2022. Per il momento lasciamo che Tom Cruise si eserciti nelle sue acrobazie!