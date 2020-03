“Uhm, yeah, (quarantine) until July sounds like a bunch of bull*****. I’m sorry. It’s a virus, I get it and I respect it. But at the same time even everybody gets it, yeah, people are gonna die, which is terrible but…inevitable? I don’t know. Maybe I shouldn’t be doing this right now.

“Uhm, si, (la quarantena) fino a luglio mi sembra proprio un mucchio di str******. Scusate. E’ un virus, lo capisco e lo rispetto. Ma allo stesso tempo, anche se tutti lo prendono, si, ci saranno persone che moriranno, il che è terribile ma… inevitabile no? Non lo so. Magari non dovrei dire questo adesso.”

Sembra incredibile no? Eppure è successo realmente, guardate con i vostri occhi:

Vanessa Hudgens ha 38 milioni di followers e con una leggerezza imbarazzante dice:” Sembrano tutte stronzate; è un virus, capisco, rispetto la situazione ma anche se tutti lo prendessero…le persone muoiono, è terribile ma inevitabile” toccandosi i capelli e ridendo. Io boh. pic.twitter.com/8TkqEuI63w — Elisa D'Ospina (@ElisaDospina) March 17, 2020

Con queste fredde parole l’ex attrice di High School Musical e cantante Vanessa Hudgens irrompe sul suo profilo ufficiale Instagram la notte scorsa, lasciando i suoi followers di sasso e non solo, poiché la notizia nel giro di alcuni minuti era già su tutti i tabloid e sui siti di news. E non solo, la stessa ha lamentato di non poter festeggiare il giorno di S. Patrick a causa della quarantena.

Nella situazione attuale, molti influencer e celebrità hanno colto l’occasione per passare messaggi positivi, rimarcando spesso l’importanza di rimanere a casa ed evitare il più possibile il contatto con l’ambiente esterno e le altre persone per cercare di uscire il prima possibile da questa emergenza sanitaria di livello mondiale. Virale è diventato l’hashtag #iorestoacasa, come anche la scritta “andrà tutto bene” accompagnata da un coloratissimo arcobaleno disegnato su cartelloni appesi sui balconi di casa, sui cancelli delle scuole e in luoghi pubblici.

Uno dei tantissimi disegni fatti dai bambini pubblicati in rete

Da alcuni giorni poi alcuni cantanti come Laura Pausini, Tiziano Ferro, Fedez e Francesca Michelin hanno fatto delle dirette sui social per cantare qualche canzone per tirare su gli animi di tutti gli italiani che ogni giorno vedono passare al telegiornale solo disgrazie. Allo stesso modo comici, giornalisti e personaggi dello spettacolo hanno preso esempio fornendo a vari orari del giorno dei contenuti agli amici di tastiera di tutto il Bel Paese, come se nulla sia mai cambiato.

In contrapposizione a questi però, fanno breccia le parole della Hudgens accompagnate da un video in cui la stessa si pettina i capelli e alla fine si lascia andare anche ad una risata rilassata. La maggior parte delle persone però, me compresa, si trova concorde nel dire: qui c’è ben poco da ridere. Inoltre l’ex ragazza prodigio del Disney Club, ha ricevuto una marea di commenti negativi sia dai fan che anche da colleghi poiché la posizione di rilievo che hanno questi ragazzi nel mondo del web può essere un’arma a doppio taglio, che va quindi usata con le dovute cautele e in maniera responsabile.

Di pronta risposta è stata l’influencer per eccellenza Chiara Ferragni, che ha subito censurato e criticato l’uscita infausta della ragazza dichiarando sul suo profilo Instagram e riportando stralci del video originale della Hudgens:

“Il virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno inizia a prendere sul serio l’auto-quarantena. Lo ripeto di nuovo: non è soltanto il tasso di mortalità a spaventare, ma la quantità di persone malate da curare allo stesso momento. In caso di complicazioni e necessità di ricovero, a quel punto, nessun Paese sarebbe pronto a tutto questo. Se riusciamo a spronare le persone via social a stare a casa, a mantenere le distanze e a seguire le norme di igiene, possiamo rallentare la diffusione del virus e assicurarci che ci siano abbastanza risorse per curare tutti allo stesso modo. In più, ciò permetterebbe di guadagnare tempo per trovare un vaccino.”

Probabilmente, dopo le numerose critiche ricevute nelle ore seguenti al suo post, l’ex fidanzata di Zac Efron ha cercato di salvare il salvabile rispondendo così pubblicamente:

“Mi scuso per l’insensibilità delle mie parole, ho capito che le stesse possono avere una forte importanza soprattutto in un momento come questo. Colgo l’occasione per mandare i miei auguri e spero che tutti stiano bene e in salute durante questo periodo pazzo.”

Credo che nessuno, tantomeno la ragazza stessa intendesse fare delle provocazioni in un momento del genere, è parso più che altro che abbia utilizzato le parole sbagliate per esprimere una situazione reale di un’emergenza sanitaria che sta portando effettivamente tantissimi decessi.

Purtroppo è una situazione difficile per tutti, chi per un motivo e chi per l’altro, ma la cosa importante a mio avviso è rimanere uniti ed evitare soprattutto di creare polveroni che instaurano un clima di estrema tensione, invece che aiutare a superare più serenamente questo periodo. E’ importante continuare a mantenere il più possibile le proprie abitudini, per esempio gli allenamenti settimanali, la pizza del sabato, il film con gli amici del venerdì sera, in modo da non stressarci più del dovuto. Il segreto del momento è quello di reinventarsi! Quest’arte è stata dimenticata da tanti di noi, ma gli umani hanno un’eccellente capacità di adattamento e in tempi brevi, perciò con la tecnologia al nostro fianco l’allenamento al parco si trasforma in un allenamento nel salotto di casa, la pizza del sabato invece di mangiarla al ristorante possiamo cucinarla noi e il film con gli amici possiamo vederlo in diretta Skype! Perciò ragazzi, forza! Invece che fare a gara a chi è più bravo a giudicare gli altri, impegniamoci in cucina, con le challenge sui social e con tutte le cose che ci fanno sorridere.

A tal proposito, avete visto la nuova challenge chiamata #finoadomani? Chiunque metta un like su Instagram ad una foto con questo hashtag nella didascalia, è tenuto a sua volta a pubblicare una foto di quelle orrende e imbarazzanti, per regalare una bella risata a chi la vede. Però tranquilli, come dice la frase, la foto non va tenuta all’infinito (altrimenti poi chi cucca più?), ma un giorno solamente. Quindi niente scuse, andate subito a sfoggiare la vostra foto peggiore!

E voi cosa ne pensate della storia Hudgens/Ferragni? Ma soprattutto, cosa farete di bello in questi giorni a casa per sconfiggere la noia e mantenere la vostra normalità? Lasciate un commento!