Con la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo ha conquistato il pubblico, soprattutto quello più giovane ma non solo: Achille Lauro oltre ai suoi look che vogliono andare a combattere alcuni pregiudizi di genere, ha anche tanto da raccontare.

Lo fa attraverso la musica, come nel suo ultimo singolo “16 Marzo”, una vera e propria lettera d’amore, ma lo fa anche sulla carta stampata. Dopo il successo dell’autobiografia uscita lo scorso anno, Achille torna in libreria con il libro che prende il nome dall’ultimo brano rilasciato: “16 Marzo: L’ultima notte”.

Pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, il giovane torna a raccontare di sé ma questa volta in un intreccio di poesia e narrativa. A bordo della DeLorean -la famosa macchina protagonista di “Ritorno al futuro”- viaggia nel tempo, rivivendo e analizzando il suo passato, il suo presente e il suo futuro.

Verrà presentato il vero Lauro De Marinis, partendo dal racconto delle 24 ore che hanno costituito quel 16 Marzo. Una vita divisa tra le origini ancorate al passato e il successo vissuto oggi, tra ricordi che si intersecano e quasi si confondono. E quell’amore che può fortificare così come uccidere.

La prefazione è scritta dal direttore artistico della casa di moda Gucci, Alessandro Michele che lo descrive con queste parole:

“Lo ammiro perchè la sua performatività non aderisce solo alla necessità espressiva di un talento creativo. Il suo posizionamento è anche e soprattutto politico. In un mondo in cui l’identità di genere maschile è ancora purtroppo forgiata da stereotipi che presentano caratteri di violenta tossicità, Lauro offre una possibilità di ripensamento. Se ne frega di un modello di machismo dominante, vincente, oppressivo. Se ne frega se la femminilità che incorpora è ancora vista come minaccia per l’affermazione di un prototipo maschile che non ammette cedimenti. Questo suo fregarsene, leggero e consapevole, è rigenerante. È prassi poetica e creatrice”