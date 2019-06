View this post on Instagram

Da venerdì sarà disponibile solo sulle piattaforme digitali “black love parthenope“, il mio album. Cosi, senza preavviso nè strategie. Sono certo che queste canzoni si sapranno difendere e troveranno il loro posto. Questa scelta nasce dalla decisione di allontanarmi dalla musica. Sin da bambino l’ho sempre sognata, la musica. Ho sognato di fare un disco e poi di cantare le mie canzoni. E a volte capita addirittura che i sogni si realizzino, com’è successo a me. Sono sempre stato pieno di pregiudizi nei confronti dei talent, e invece poi è arrivato The Voice e soprattutto Amici, che ancora oggi continua ad essere l’esperienza più bella, intensa, completa e della quale sono più orgoglioso. Poi c’è stata la settimana incredibile di Sanremo, i bagni di folla, le radio, il nostro piccolo tour solo sul palco con gli strumenti e la loop. Insomma, abbiamo vissuto veramente un Sogno! Ma crescendo, forse, capita che questi sogni non aderiscano più a quello che sei o a quello che vuoi dalla tua vita. Sono viscerale, passionale, senza mezze misure. Ho una faccia sola e pochi compromessi, anche con i sogni. E, dopo una lunga riflessione, mi sono reso conto che nessun sogno può diventare più grande di me. Vi dico a cuore aperto che quello alle spalle è stato un anno molto intenso, duro per diversi aspetti. Tra questi, un bello spavento legato alla mia salute (che fortunatamente è rimasto tale) mi ha portato a riflettere su una cosa: non abbiamo tempo per fare cose che non ci fanno contenti. Quindi penso sia importante che faccia un passo indietro, per guardare le cose da un’altra prospettiva. Il disco l’ho scritto io. La produzione è di squadra : il capitano @kaneepa, @mybestfaultmusic ed io . Un grazie speciale va anche al mitico Maestro @aajmusic e al super @veez_0 . Nel disco troverete il mio dolore, il mio orgoglio, la voglia di riscatto, la nostalgia, la mancanza, i miei amici, Napoli, un posto che non esiste più ma esisterà per sempre, l’ironia, l’amore, le donne, un addio, le carezze, l’odore di chi ami e ho lasciato parecchio spazio per le vostre, di cose. (continua nei commenti)