Lior Raz e molti altri attori e sceneggiatori di “Fauda”, la fortunatissima serie israeliana che ha fatto conoscere al mondo come funziona la complessa macchina dell’intelligence di Tel Aviv si trovano ora in Israele a dare una mano alle famiglie bombardate dai missili di Hamas.

L’attore protagonista della serie Lior Raz è un ex agente delle forze speciali e, dopo una parentesi come body guard di Arnold Schwarzenegger, ha scoperto la sua passione per il cinema è si è gettato a capofitto nella recitazione.

Adesso l’attore, che nella serie interpreta il tormentato agente infiltrato Doron è in prima linea a Sderot.

In un messaggio su Instagram ha espresso il suo dolore per quanto sta succedendo e ha offerto il suo aiuto in prima persona per affrontare il momento terribile che il suo paese sta vivendo. Nella clip, che ha fatto migliaia di visualizzazioni, si vede Raz mentre insieme al giornalista Avi Issacharoff fugge e cerca riparo dai missili.

Anche Tomer Capone, interprete di Boaz, il giovane cognato di Doron rapito e ucciso proprio da Hamas, ha pubblicato un appello sui social: “Ai miei fratelli e sorelle in armi che sono al fronte per proteggere tutti noi io dico: coraggio, molte persone mi stanno chiedendo cosa stia succedendo. Fondamentalmente il mio Paese è sotto attacco di un gruppo di spietati terroristi chiamato Hamas”.

“Fauda” Lior Raz in Israele: di cosa parla la serie

Fauda che significa confusione, caos è una serie che racconta le vicende di un gruppo di agenti scelti dello Shin Bet esperti in operazioni sotto copertura a Gaza. Sono tutti addestratissimi e letali, parlano un arabo perfetto e grazie a questa caratteristica sono in grado di infiltrarsi nei gruppi terroristici e di compiere le loro azioni.

Le riprese della quinta stagione si sono fermate, proprio a causa di quello che sta succedendo in Israele. Il mix di azione molto realistica e contenuti da thriller politico, oltre alle ambientazioni nei territori ad alta tensione ai confini con la Striscia di Gaza, ha decretato il successo della serie.