Il rinnovamento che Mediaset ha voluto apportare alle sue trasmissioni nel segno dell’informazione continua a fare discutere la rete, per mesi infatti si è parlato del cosiddetto “trash televisivo” e dell’aria di cambiamento apportata da Pier Silvio Berlusconi.

“Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto ‘trash televisivo’, un’espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare”, ha dichiarato lo stesso Pier Silvio.

L’amministratore delegato di Mediaset è tornato sull’argomento per offrire una chiave di lettura attuale di ciò che è stata la televisione commerciale e ciò che rappresenta oggi:

“La nostra televisione, la televisione commerciale, è un mezzo di intrattenimento e di informazione. Fa compagnia, diverte e informa gli italiani in ogni ora della giornata. Noi siamo stati i primi a offrire questo mix così vario e vivace al pubblico. E il risultato riconosciuto da tutti è che la nascita delle tv indipendenti ha contribuito alla modernizzazione dei costumi”.

Pier Silvio Berlusconi “trash televisivo”: una tv che evita gli eccessi

Per Pier Silvio Berlusconi chi parla di “trash televisivo” si riferisce “unicamente a singoli momenti infelici, tv fatta bene o fatta male”, ma è chiaro che “lasciando libertà a chi ha il compito di creare contenuti sempre caldi e sempre vivi, può capitare di andare oltre”.

L’obiettivo di Mediaset, dunque, è “fare tutto il possibile per evitare eccessi”. E la chiusura di Pier Silvio Berlusconi nel suo intervento editoriale spegne ogni polemica: “Gli eccessi fortunatamente rappresentano una quota minima rispetto a una televisione di grande qualità e ricchezza come quella che va in onda 24 ore al giorno su decine e decine di canali italiani, pubblici e privati. La tv popolare anche quando è leggera e divertente piace al pubblico, piace a me e svolge anche un importante ruolo sociale”.

