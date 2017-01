Drew Barrymore è una zombie cannibale nel trailer di Santa Clarita Diet della Netflix.

Questa serie commedia/horror uscirà su Netflix il 3 febbraio 2017.

Netflix ha rilasciato un trailer per la sua prossima serie originale di Santa Clarita Diet.

La stella Drew Barrymore interpreterà un agente immobiliare della California che si sveglierà un giorno per scoprire che lei è diventata uno zombie cannibale. La co-star Timothy Olyphant sarà il marito della Barrymore e poi ci sarà anche Ricardo Antonio Chavira di Desperate Housewives.

Santa Clarita Diet è stato creato da Victor Fresco, che in precedenza aveva ideato Better Off Ted. La prima stagione uscirà su Netflix il 3 febbraio 2017.

Barrymore ha detto riguardo alla serie:

“Penso che sia una ricetta molto perfetta per il 2017”, prima di aggiungere: “Mi piacciono le cose che sono facili da digerire… gioco di parole.”

Guarda il trailer per Santa Clarita Diet qui sotto.