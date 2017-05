Paramore: la nuova canzone Told You So è disponibile ed anche il video.

I Paramore nel video della nuova canzone Told So You.

I Paramore hanno rilasciato una nuova canzone dal titolo Told You So.

Questa band gloriosa che di nome fa Paramore ha un ottimo seguito anche in Italia, lo dimostrano le numerose pagine italiane presenti su Facebook. Oggi hanno pubblicato una nuova canzone estratta dal loro prossimo quinto album in studio intitolato “After Laughter” che uscirà fra 9 giorni, il 12 maggio 2017.

La nuova canzone dei Paramore è “Told You So“, la traccia numero 3 dell’album. Sempre oggi è stato pubblicato un video musicale diretto da Zac Farro e Aaron Joseph per accompagnare l’uscita del singolo. Non è passato molto tempo da quando i Paramore hanno pubblicato il primo singolo ufficiale “Hard Times“, che a me personalmente piaceva più di Told You So, ed ora hanno deciso di rilasciare il secondo.

Potrebbe essere deleterio dal punto di vista commerciale ma forse hanno in mente di pubblicare un video per ogni brano dell’album, e quindi si dedicheranno alla promozione di più singoli contemporaneamente.