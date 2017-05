Ecco 8 film horror adatti anche ai bambini.

Forse potrebbero spaventare me e non i bambini. Comunque questi film sono adatti ai bambini perché più che altro si tratta di film non spaventosi, in cui c’è qualche figura che però potrebbe incutere un sano timore. Alcuni registi che creano film per bambini, riescono ad inserire qualche personaggio o scena che potrebbe segnare l’infanzia di molti piccoli, soprattutto per l’importante messaggio che si cela dietro quel protagonista.

Se volete leggere un altro articolo interessante sui film per bambini, qui ho inserito 35 film che consiglio per i bambini. Ora invece parliamo di Horror perché qui trovate…

Gli 8 film horror adatti ai bambini:

1. La Sirenetta

Non vedo La Sirenetta da anni ma ricordo come se fosse ieri il personaggio di Ursula. Spesso viene raffigurata nel suo spazio privato ed incute timore già con lo sguardo.

2. Il Re Leone

Il re leone – leggete qui la recensione – ha la scena più inquietante e sconvolgente di qualsiasi altro film per bambini… qualcuno ha parlato del grande Mufasa? Trovalo al miglior prezzo sul web.

3. Biancaneve

Non so voi ma io la strega di Biancaneve – vedi la recensione – la ricorderò sempre e quando ero piccolo la rivedevo in ogni signora anziana. Mai accettare la caramella da una sconosciuta potrebbe essere una lezione giusta dalla famosa scena quando la strega offre una mela a Biancaneve.

4. Nel Fantastico Mondo di Oz

Da bambino avrò visto questo film tantissime volte, con protagonista la bravissima Fairuza Balk che ha preso il posto di Judy Garland. E’ il sequel del famoso Il mago di Oz. Dorothy si trova in un ospedale psichiatrico e da lì ritorna ad Oz. Ci sono alcune scene un po’ horror… ma si tratta di un bellissimo film, un classico immortale.

5. Chi ha incastrato Roger Rabbit

I bambini potrebbero restare scandalizzati da un film in cui i loro personaggi dei cartoni preferiti vengono uccisi? La risposta è ovviamente sottintesa.

6. Beetlejuice – Spiritello Porcello

Beetlejuice era uno dei miei film preferiti da bambino, perché riusciva a farmi ridere piuttosto che spaventare. Ottimo cast e colonna sonora, che volete di più….

7. Le avventure del piccolo tostapane

Le avventure del piccolo tostapane è una storia carina e ci sono delle scene che potrebbero motivare i bambini. La trama segue dei piccoli elettrodomestici che vanno alla ricerca del proprio padrone che è partito per trascorrere un periodo di vacanze.

8. Citty Citty Bang Bang

Citty Citty Bang Bang è un divertente film per ragazzi. Ricorda un po’ il maggiolino tutto matto come impostazione. Tra l’altro nel demenziale Ace Ventura: Missione Africa c’è una scena in cui Jim imita il suono dell’auto di questo film.