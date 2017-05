Iggy Azalea | E’ uscita la nuova canzone Switch con Anitta.

Iggy Azalea nella cover della sua canzone Switch con Anitta.

Iggy Azalea pubblica Switch con Anitta.

Io l’ho sempre preferita a Nicki Minaj come stile ma dopo Fancy non ha rilasciato altre canzone veramente top. Anche Switch purtroppo ha qualcosa di bello ed edificante, ma al tempo stesso si sente incompleta.

La nuova canzone Switch di Iggy Azalea è una collaborazione con la brasiliana Anitta… che è molto famosa in America Latina e potrebbe essere un rampa di lancio per toccare un nuovo mercato discografico.

Nelle anteprime Switch sembrava più bella ma la canzone finale appare un po’ debole anche se forse potrebbe diventare la canzone più venduta di Iggy degli ultimi anni.

La produzione urbana inizia abbastanza bene ma c’è qualcosa che non mi convince. Magari qualche remix riuscirà a migliorare la versione in studio. Iggy fa bene il suo compito ma la produzione non sembra perfetta, soprattutto i filtri utilizzati per le voci. Avrei miscelato le lingue lasciando ad Anitta il compito di cantare in lingua portoghese.

Lo stile era quello giusto, e solo degli errori di produzione non hanno permesso a Switch di diventare un degno erede di Fancy. Ascolta qui sotto l’audio attraverso Spotify.