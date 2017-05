Torna il Watergate con The Silent Man: Liam Neeson nel ruolo di “Gola Profonda”

Un nuovo film diretto da Peter Landesman sullo scandalo che coinvolse Nixon

Sarà una coincidenza, casuale o voluta (come sembra trapelare dalle stesse parole dei dirigenti della Sony Picture, che hanno parlato di “rinnovato interesse per la vicenda dovuto al clima politico odierno“), ma per un presidente a rischio impeachment nella realtà ce n’è uno che lo sarà sul grande schermo.

La Sony ha infatti acquisito i diritti per produrre The Silent Man, un film sulla vicenda umana dell’agente Mark Felt, conosciuto universalmente come Gola Profonda, che nel 1974 con l’aiuto del giornalista Bob Woodward portò a galla quello che tuttora viene considerato uno dei più grandi scandali della storia americana, il Watergate, che costò l’incriminazione, ed in seguito le dimissioni, del presidente repubblicano Richard Nixon.

Proprio in questi giorni la Sony ha rilasciato un teaser del lungometraggio, rivelando alcuni dettagli di The Silent Man: Liam Neeson sarà il protagonista, affiancato da Diane Lane e da Kate Walsh (reduce dal successo della serie tv 13). Il cast vedrà anche la presenza di Marton Csokas, Tom Sizemore (Black Hawk Down) e Brian D’Arcy James (Spotlight).

Presto si sapranno nuovi dettagli del lungometraggio e la data d’uscita nelle sale cinematografiche. Nel frattempo ci godiamo il trailer!