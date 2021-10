Liam Neeson (Una preghiera per morire, Ethan Frome – La storia di un amore proibito, L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven) torna sul grande schermo nel film In The Land Of Saints And Sinners dove interpreterà un killer in pensione. Curiosi di saperne di più? Siete nel post e nel posto giusto!

L’attore nordirlandese torna dunque alle origini, visto che il film è ambientato nella sua terra natale, e sarà quindi il protagonista del thriller diretto dal regista e produttore Robert Lorenz (Mystic River, Rails & Ties – Rotaie e legami, Di nuovo in gioco), ambientato in Irlanda. Il film riunirà l’attore con il regista con il quale ha precedentemente collaborato nel film del 2021 Un uomo sopra la legge, sperando anche in questo caso di raggiungere lo stesso successo.

Liam Neeson, instancabile e con all’attivo diversi film in uscita, tutti adrenalinici, dopo il romantico Made in Italy uscito lo scorso febbraio in streaming su Amazon Prime, interpreterà un assassino appena andato in pensione che si trova coinvolto in un gioco letale di gatto e topo con un trio di terroristi vendicativi e molto pericolosi.

Liam Neeson assassino in The Land Of Saints And Sinners

Farà parte del cast anche l’attore Ciarán Hinds (Rules of Engagement, Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2), i due interpreti si ritroveranno in un thriller ad altissima tensione, e il ruolo di Liam Neeson sarà sicuramente interessante, poichè sarà quello di un uomo che sperava di aver detto addio ad armi, assassini, fughe e agguati, e che viene coinvolto suo malgrado ancora una volta in questo mondo: un ambiente che voleva disperatamente lasciarsi alle spalle e che invece fa inevitabilmente parte di lui.

Qualche curiosità in più sul film? Le riprese principali sono state già fissate, e avranno inizio a partire da marzo 2022 in Irlanda. La sceneggiatura è di Mark Michael McNally (Now Shoot a Fellowman, Red Brick City, Derry Girls) e di Terry Loane (Il trono di spade, Agatha e la verità sull’omicidio del treno, Halo: Nightfall), con revisioni di Matthew Feitshans (Seven Sisters, Sky Captain and the World of Tomorrow, Atto di forza).

La società di produzione e finanziamento del film è la Facing East, con sede a Zurigo, Hong Kong e Pechino; curiosità interessante potrebbe essere, per chi vuole andare a fondo sul mondo dei film, che è stata costituita nel 2016 dai produttori veterani Markus Barmettler e Philip Lee, entrambi produttori esecutivi del film del 2015 Revenant – Redivivo di Alejandro González Iñárritu (Amores perros, 21 grammi, Birdman), che è valso il premio Oscar come miglior attore protagonista a Leonardo Di Caprio (Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Blood Diamond – Diamanti di sangue, C’era una volta a… Hollywood).