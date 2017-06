The Killers pubblicano su Twitter le foto del nuovo singolo

Una foto della band The Killers.



The Killers: nuovo singolo in arrivo?

La domanda che si stanno ponendo in molti é se i The Killers, riconosciuti come una delle rock band di successo degli ultimi tempi, incidendo pezzi come “Mr. Brightside” e “Somebody Told Me” che li ha fatti conoscere a livello mondiale, stiano girando un nuovo videoclip per un probabile singolo intitolato “The Man”. Infatti dai recenti post pubblicati sul profilo ufficiale di Twitter dei The Killers, pare che il gruppo di Las Vegas stia lavorando ad un nuovo progetto.



The Killers ricominciano da Atlantic City.

Il rilascio di questo progetto non ancora dichiarato rende queste immagini ancora più curiose, anche perché sono passati cinque anni dall’ultimo album “Battle Born”. Inoltre ad alimentare questa notizia é il fatto che i The Killers inizieranno con una performance mai vista prima Sabato 10 Giugno in Atlantic City. I fan più accaniti sperano che verrà rilasciato un nuovo singolo il giorno prima del concerto.

In attesa di novità, dichiariamo la caccia a “The Man” aperta!