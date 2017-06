Ascolta la cover di Ed Sheeran “Baby, One More Time” di Britney Spears

Ed Sheeran con l’immancabile chitarra

Ed Sheeran ritorna, ma con una cover in chiave acustica di “Baby, One More Time”, hit di successo della popstar americana Britney Spears.

Il cantautore Ed Sheeran l’aveva già cantata nel 2013 nella stazione radio statunitense The River Radio, quando eseguì nel backstage un video della cover della popstar Britney Spears “Baby, One More Time”. Ai tempi era sembrata una cosa simpatica, ma evidentemente a Ed Sheeran il classico di Britney Spears piace proprio. Così tanto che, infatti, ha deciso di mettere in circolazione una sua versione ufficiale, acustica ovviamente, che trovate su Spotify. Qui sotto potrete ascoltare un anticipo del pezzo registrato:

Il cantautore britannico ha registrato e caricato la hit del 1998 e che ai tempi aveva solamente sette anni.



L’idea del programma Singles di Spotify Studio è che gli artisti registrino due tracce: una traccia nuova che vogliono promuovere, mentre l’altra è la cover di un altro artista, di cui si vuole mostrare l’apprezzamento. E chi poteva saperlo che Ed fosse un fan di Britney?



Detto questo, il cantante di “Shape of You” e “Thinking Out Loud”, ha sorpreso i fan (e non solo) per la sua straordinaria interpretazione della hit di successo di Britney Spears. Dopo tutto, considerando che questa è la canzone che ha reso Britney una star internazionale, il successo era più che garantito. Soprattutto se viene cantata con una voce graffiante, profonda e riprodotta in versione acustica, dove Ed Sheeran va decisamente forte.

Non ci resta che fare le congratulazioni al giovane cantante britannico. Con questa mossa, ha dimostrato nuovamente di avere grandi capacità musicali e di adattamento. Non a caso viene considerato “uno dei miglior artisti maschili del mondo”.