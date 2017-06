I video trailer dei miglior film horror del 2017

Pennywise nel remake di IT.

Questo periodo dell’anno si rivela essere il più proficuo per gli amanti del genere horror. Infatti molti film sono già usciti o usciranno prossimamente nelle sale italiane.

Noi vi proponiamo sei titoli da non perdere:

47 metri (data di uscita: 25 Maggio)

Due sorelle partono per una vacanza in Messico e progettano un’immersione nell’oceano con gli squali bianchi, che risulterà essere una scelta sbagliata per le due protagoniste. Kate (Claire Holt) e Lisa (Mandy Moore) dovranno combattere per la loro vita, dopo che la gabbia di sicurezza contro gli squali si sgancia dalla loro imbarcazione. Bloccate a 47 metri di profondità e con le riserve di ossigeno in esaurimento, le due sorelle protagoniste dovranno sopravvivere in un ambiente claustrofobico negli abissi.

Amityville: Il Risveglio (data di uscita: da definire)

Gli amanti della strage di Amityville hanno dovuto aspettare molto tempo per l’arrivo di un nuovo capitolo. E dovranno aspettare ancora per conoscere la data ufficiale di uscita in Italia, in quanto è stata posticipata da Giugno ad Agosto (forse).

Belle, sua sorella Juliet e il fratello in coma, si trasferiscono con la madre single Joan nella casa di 112 Ocean Avenue, per riuscire a risparmiare denaro per la terapia del fratello. Quando scopriranno che la loro nuova dimora è in realtà la famigerata casa di Amityville, luogo di uno spietato crimine commesso molti anni prima, sarà ovviamente troppo tardi.

Il cast di “Amityville: Il Risveglio” includerà Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh e Cameron Monaghan.

Wish Upon (data di uscita: 30 giugno)

Quando l’adolescente Clare Shannon (Joey King), dopo aver perso la madre e costretta a vivere con un padre ossessivo, riceverà in regalo un vecchio carrillon, la sua vita cambierà radicalmente. Infatti un’iscrizione sulla scatola concede sette desideri a chi lo possiede. La protagonista, ammaliata dal fascino di quell’oggetto misterioso, inizierà ad esprimere i desideri incurante degli avvenimenti terribili che seguiranno.

Curiosità: il regista John R. Leonetti è lo stesso che ha diretto “Annabelle”.

Annabelle 2: Creation (data di uscita: 3 Agosto)

La storia dietro la bambola Annabelle del 2014 verrà seguito dal prequel “Annabelle: Creation”.

Il film segue una coppia che, alcuni anni dopo la morte della figlia, decidono di aprire le porte della loro casa a dei bambini orfani. Gli ospiti, però, non verranno accolti da Annabelle.

Curiosità: il film horror è diretto da David F. Sandberg (famoso per il cortometraggio “Lights Out – Terrore nel buio”), prodotto da James Wan (regista di “Saw – L’Enigmista” del 2004) e Peter Safran di “The Conjuring – Il caso Enfield”).

Polaroid (data di uscita: 24 Agosto)

Diretto da Lars Klevberg, il film, che in origine doveva essere un cortometraggio, segue la storia di Sarah che, rovistando fra gli scatoloni in casa sua, trova una vecchia fotocamera Polaroid, completamente ignara del suo passato oscuro e di chi fosse il proprietario. Rumori improvvisi provenienti dalla fotocamera e visioni terrificanti, porteranno la presenza di un’ombra misteriosa, a cui seguiranno una serie di omicidi.

Curiosità: il film è stato creato dai produttori di “The Ring” e “The Grudge”.

It – Parte 1: Il Club dei Perdenti (data di uscita: 19 Ottobre)

Adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, il film (diviso in due parti per seguire il filo temporale del libro) vede nella versione di Andrés Muschietti un gruppo di ragazzini alla ricerca dei bambini scomparsi nella loro piccola città del Maine e svelare il mistero legato a George, un bambino venuto a mancare dopo un temporale. Si ritroveranno ad affrontare un clown sadico e maligno, chiamato Pennywise (Bill Skarsgård).

Curiosità: il film è stato girato in buona parte in una cittadina del Maine che, affermato dallo stesso King, la Derry dei suoi libri è un versione romanzata non lontana da quella originale.