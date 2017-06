Video premiere “Bad Liar” di Selena Gomez in uscita il 14 Giugno

La cover della canzone “Bad Liar” di Selena Gomez, il cui video è in uscita il 14 Giugno.

Selena Gomez ha annunciato il nuovo video per la canzone “Bad Liar”.

Selena Gomez ha rivelato che il 14 Giugno è la data di uscita del suo nuovo video, intitolato “Bad Liar”. E l’ha fatto tramite la sua pagina ufficiale di Instagram, che noi vi mostriamo qui sotto.

Il video ufficiale di Selena Gomes “Bad Liar” , o “film” come lei preferisce chiamarlo, è stato diretto da Jesse Peretz, già conosciuto per aver girato alcuni episodi di HBO’s “Girls” e alcuni video musicali della band Foo Fighters.

Coming soon

Il video pubblicato su Spotify è una sequenza di “Bad Liar”?

Il giorno in cui venne annunciato “Bad Liar”, Selena Gomez aveva condiviso per Spotify una scena di un video musicale, ma di cui non aveva rivelato, ancora adesso, quale fosse l’origine. Si presume possa essere una sequenza del nuovo video “Bad Liar”, diretto da Peretz.

Molti sperano sia così, soprattutto i maschietti, perchè nel video Selena Gomez è decisamente sexy.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi lasciamo il video.