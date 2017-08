Fedez canta “Tutto per una ragione” di Benji e Fede: guarda il video

Il grande successo della canzone “Tutto per una ragione” di Benji e Fede non si ferma più. Nemmeno il rapper Fedez è rimasto immune al tormentone dell’estate, e ha infatti postato un video su Instagram mentre canta alla guida della sua auto

Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji e Fede, continua a fare faville. Con il brano “Tutto per una ragione”, in collaborazione con Annalisa Scarrone, il giovane duo ha varcato anche i confini nazionali, approdando in Spagna.

Benji e Fede, da YouTube al successo internazionale

Una collaborazione che ha avuto inizio sulla famosa piattaforma video di YouTube, e che ben presto li ha portati all’apice del successo. Benji e Fede sono sempre più amati e seguiti, in Italia e non solo. Dopo aver concluso la prima parte del loro tour estivo, si apprestano a continuare con la sconda parte, che li vedrà esibirsi per tutto il mese di agosto su i più grandi palchi italiani. Dopo l’album di esordio, chiamato “20:05”, Benji e Fede sono tornati con “0+” (Zero Positivo), album in cui è presente anche il brano “Tutto per una ragione”. Il successo della canzone è stato così vasto, da approdare anche in Spagna, dove i due cantanti hanno collaborato ad una versione in spagnolo con la cantante Sweet California in sostituzione di Annalisa Scarrone.

Tutti cantano “Tutto per una ragione”, anche Fedez

Nessuno è immune dal grande successo di “Tutto per una ragione”, nemmeno il rapper Fedez. A testimoniarlo, un video che lo stesso Fedez ha condiviso su Instagram: mentre è in macchina con alcuni amici, non può fare a meno di cantare a tutta voce la canzone di Benji e Fede. Il video, re-tweettato dallo stesso Benjamin Mascolo, ha velocemente fatto il giro del web diventando virale. Ecco Fedez mentre canta un pezzo di “Tutto per una ragione”.