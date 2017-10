Ricette per Halloween: ecco alcuni piatti da paura per la notte delle streghe

Piatti buoni e belli per una festa di Halloween che coinvolge anche la cucina! Ecco alcune ricette e idee da mettere in atto per una notte delle streghe davvero speciale

La festa di Halloween si avvicina a grandi passi e una festa non è vera festa finché non coivolge anche la cucina e il palato. Ecco perché vogliamo proporvi alcune ricette da preparare per una cena di Halloween con i fiocchi, o alcuni stuzichini per accompagnare una maratona di film horror. Non mancheranno nemmeno i dolci per le feste dei vostri bambini, o da regalare a chi verrà a bussarvi per il classico “docetto o scherzetto”.

Protagonista: la zucca

La vera protagonista di Halloween è la zucca, bella per preparare le classiche decorazioni mostruose con le candele, ma anche deliziosa da mangiare. Ecco alcune ricette che hanno come ingrediente principale proprio la zucca di Halloween.

Lasagne alla zucca

Ingredienti (per 6 persone):

500 gr di lasagne

600 gr di zucca cotta al vapore

500 gr di besciamella

500 gr di ricotta fresca

600 gr di mozzarella a dadini

100 gr di parmigiano

sale e pepe

Dopo aver cotto la zucca al vapore (ma va bene anche stufata in padella), ridurla in purea con una forchetta e amalgamarla alla ricotta fresca. Preparare poi la teglia da infornare alternando gli strati di lasagna con la purea di zucca e ricotta, una manciata di mozzarella a dadini, la besciamella e una spolverata di parmigiano. Ripertere la sequenza per tutti gli strati, consludendo con la besciamella e il parmigiano sulla parte alta. Infine, infornare per circa mezz’ora e far riposare 10 minuti prima di servire.

Peperoni mostruosi ripieni di pasta

Ingredienti (per 6 persone):

6 grandi peperoni rossi

600 gr di spaghetti

500 gr di zucca

400 gr di mozzarella

sale, pepe e aglio q.b.

Il segreto di questa ricetta sta tutto nel modo in cui verrà servita, e quindi nei peperoni. Questi infatti faranno soltanto da “recipiente” per dei semplici spaghetti saltati con la zucca. Il segreto quindi è nel preparare i peperoni così come si fa con una zucca di Halloween: eliminare la calotta superiore, togliere i semi, ritagliare occhi e bocca nel lato del peperone.

Prearare poi gli spaghetti saltandoli in padella con zucca a listarelle condita con aglio, sale e pepe, e infine aggiungere la mozzarella che ben presto diventerà filante. Una volta pronti, mettere gli spaghetti nel peperone, facendo in modo che alcuni fuoriescano dalla “bocca” del peperone. Se si apprezza, alla zucca può essere aggiunto del piccante, così da rendere questi bellissimi peperoni ancora più infernali.

Ovviamente questa è solo un’idea, ma potete sbizzarrirvi in cucina, riempiendo i peperoni anche con polpettone o altri piatti. Insomma, è un’idea carina da utilizzare come si preferisce.

Stuzzichini di Halloween

Alcune idee simpatiche per creare degli stuzzichini da esibire sul buffet di una festa di Halloween o per divertire i bambini a tavola. Ecco alcuni stuzzichini di Halloween.

Uova con ragno

Ingredienti (per 6 persone):

6 uova medie

4 cucchiai di maionese

100 gr di tonno in scatola

6 olive grosse e nere denocciolate

Il procedimento è davvero facile, ma il risultato è di grande effetto. Far bollire le 6 uova e poi sbucciarle avendo la cura di non farle rompere. Dicividere le uova bollite a metà e togliere il rosso mettendolo in una ciotola. Una volta raccolti tutti i rossi, aggiungere nella ciotola la maionese e il tonno e mescolare fino a creare un impasto cremoso. Farcire il bianco delle uova con l’impasto cremoso e poi passare alle olive.

Tre delle olive andranno tagliate a metà e messe al centro delle uova (dove andranno a formare il corpo del ragno). Le altre olive, dopo averle divise a metà, ogni metà dovrà essere ulteriormente tagliata in quattro parti (in modo da poter formare le zampre del ragnetto). Non sono bellissimi?

Chips di zucca al forno

Ingredienti:

Una zucca

olio

sale e spezie a piacere

Davvero facilissime da preparare, ma buonissime come alternativa alle patatine fritte. Prendere la zucca, tagliarla a fette e poi, con l’aiuto di una mandolina, ricavare tante fettine sottili di circa 2mm. Disporle in una ciotola e condirle con olio, sale e spezie a piacere (a seconda del gusto potete mettere rosmarino, paprica, polvere di peperoncino e così via).

Una volta ben amalgamate al condimento, foderate una teglia e mettete le fetine di zucca a cuicere in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti.

Dolcetto o scherzetto? Noi scegliamo dolcetto

Ecco alcune ricette di dolcetti da vera paura. Belli e buoni per divertire i vostri bambini e deliziare il palato.

Dolce al cucchiaio con crema e biscotti

Ingredienti:

Crema pasticcera

Biscotti frollini al cioccolato

Marshmallow bianchi

Un cucchiaino di nutella

Una ricetta davvero facilissima: Prendere 3 bicchieri di vetro e trasparenti, riempire un terzo dei bicchieri con della crema pasticcera (precedentemente preparata). Un altro terzo del bicchiere, invece, andrà riempito dei frollini al cacao spezzettati. Infine l’ultimo terzo di bicchiere, ancora con la crema.

Sulla cima del dolce al cucchiaio vanno posizionati i due marshmallow bianchi (come se fossero occhi) e al centro di questi, una puntina di Nutella, a formare le pupille. Eccoli! veloci e simpatici. Un vero successo per la serata di Halloween.

Torta dolce alla zucca

Ingredienti (per uno stampo torta di 24 cm)

Per la zucca cotta al forno:

500 gr di zucca

35 gr di zucchero

1 rametto di rosmarino

Per l’impasto:

3 uova medie

175 gr di farina 00

1 bustina lievito per dolci

150 ml di olio di semi

75 gr farina di mandorle

150 gr di zucchero di canna

100 ml di latte

150 gr di granella di nocciole

1 pizzico di cannella

Per la decorazione:

Zucchero a velo q.b.

Pulire la zucca, tagliarla a fette e cuocerla al forno cosparsa di zucchero e di un rametto di rosmarino.

Una volta cotta, schiacciare la zucca con un forchetta e passarla al setaccio in modo da eliminare il liquido in eccesso. Intanto preparare l’impasto aiutandosi con uno sbattitore elettrico. Cominciare sbattendo le uova, poi aggiungendo lo zucchero e man mano la farina, il lievito, la farina di mandorle, la granella, il latte e infine l’olio di semi amalgamando bene il tutto. Infine aggiungere il pizzico di cannella.

Unire l’impasto alla zucca schiacciata, imburrare e foderare la teglia e mettere in forno a 160° per circa 30 minuti.

Dopo averla sfornata, spolverizzare la torta con lo zucchero a velo.