American Crime Story: Versace | La data di uscita ufficiale

La serie tv che avrà come protagonista Edgar Ramirez in versione Gianni Versace ha una data di uscita

American Crime Story di Ryan Murphy tornerà sul piccolo schermo in America parlando circa “L’assassinio di Gianni Versace“. La data di uscita è fissata per il 17 gennaio 2018, ormai è stato confermato. Ovviamente questa serie arriverà anche in Italia e speriamo il più presto possibile.

La notizia è arrivata durante l’ultima trasmissione di “American Horror Story: Cult” su FX negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana, con lo spettacolo che ha debuttato un anno prima di quanto originariamente previsto.

Ryan Murphy spera che Versace avrà lo stesso successo della prima stagione di ‘American Crime Story‘.

Di cosa parla la trama di American Crime Story: Versace

La serie FX vedrà Edgar Ramirez entrare nel ruolo del designer di moda, con la stella di ‘Glee’, Darren Criss, che interpreterà il suo killer Andrew Cunanan. Da quello che capiamo, lo show riunirà gli eventi che hanno portato alla strage di Versace sui gradini della sua casa nel 1997 e tratterà i fatti avvenuti dopo l’omicidio.

La nuova stagione vuole seguire le orme di ‘People v. O.J. Simpson‘. Nel cast ci saranno anche Penelope Cruz e Ricky Martin come Donatella Versace e il partner di Gianni, Antonio D’Amico rispettivamente.

Il tema della stagione 4 non è ancora stato confermato, ma si dice che si parlerà della relazione scandalo tra Bill Clinton e Monica Lewinsky quando Bill era stato il presidente degli Stati Uniti.

American Crime Story: Versace uscirà quindi negli USA il 17 gennaio 2018. Vi aggiorneremo riguardo una possibile data italiana.