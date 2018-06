Gue’ Pequeno ft Willy William “Lungomare Latino”: testo e audio della canzone

Una nuova collaborazione internazionale che vede insieme Gue’ Paqueno e Willy William in “Lungomare Latino”

In rotazione radiofonica da oggi e disponibile in tutti gli store digitali, ecco il nuovo singolo di Gue’ Pequeno e Willy William. “Lungomare Latino” è un altro dei brani che sicuramente s’imporrà come tormentone estivo e che, già dal primo giorno di rotazione radiofonica, ha riscosso un buon successo.

Gue’ Pequeno, con questa collaborazione internazionale con Willy William, fa crescere ulteriormente la sua fama, allargandosi internazionalmente. William, conosciuto in tutto il mondo per il brano “Mi Gente” in collaborazione con J Balvin, si confronta per la prima volta con l’italiano proprio in “Lungomare Latino”.

“Lungomare Latino” – Testo

Uh, wooh, ehi, Guè Pequeno, Willy

Italiano, siciliano, colombiano, latino

Napoli, Messico, argentino latino

Il tempo è d’oro, la colpa è mia

Seguimi se ci riesci

E vado via, vado via

Addio, arrivederci

Malandrino, malandrino

Quale sarà il mio destino

Oro addosso sarracino

Atterro a Capodichino

Oriente, occidente

Rappresento la mia gente

Non tradisco la famiglia

Che ho lasciato giù a ponente

A Medellìn è sparito Sim Salabim

Puerto escondido una nuova scheda SIM

Che lunga vacanza, in città un fantasma

Senza te mi manca l’aria come l’asma

Italiano, siciliano, colombiano, latino

Napoli, Messico, argentino latino

Lungomare Latino

In cerca di un sogno

Un sogno clandestino

Lungomare Latino

Andata e ritorno

Senza fermarsi mai

Senza dormire mai

La notte corre

Lungomare Latino, Latino, Latino

(latino latino latino latino)

Gangster gangster, sì d’amore

So che ti ho rubato il cuore

Corleone son leone

Carosone carosone

Mischio lacrime all’oceano

Non ho mai schiacciato il freno

Sulla costa verso sud

Mi raggiungi bueno bueno

Scade il passaporto come il nostro tempo flamingo, brindo

Prego un santo Domingo

Che lunga vacanza, in città un fantasma

Senza te mi manca l’aria

Italiano, siciliano, colombiano, latino

Napoli, Messico, argentino latino

Lungomare Latino

In cerca di un sogno

Un sogno clandestino

Lungomare Latino

Andata e ritorno

Senza fermarsi mai

Senza dormire mai

La notte corre

Lungomare Latino

Senza fermarsi mai

Senza dormire mai

Senza cadere mai

Raccontami quello che fai

E dirmi con chi stai

Senza dormire mai

Hai più sogni e non puoi dirmi quale

Ma nulla può farci male

Lungomare Latino

In cerca di un sogno

Un sogno clandestino

Lungomare Latino

Andata e ritorno

Senza fermarsi mai

Senza dormire mai

La notte corre

Lungomare Latino, Latino, Latino