Scelta fatta!

Lauren Jauregui e la Columbia Records hanno finalmente scelto il singolo estratto da “Expectations“.

La canzone scelta è la stessa che Lauren ha fatto debuttare dal vivo poche settimane fa e si intitola More Than That.

Secondo la pagina promozionale di Sony, i fan di Lauren hanno scoperto che More Than That sarà ufficialmente rilasciata sulle piattaforme digitali l’11 gennaio. Poche ore fa c’era anche una pagina promo per salvare il brano su Spotify.

More Than That è molto più radiofonico di Expectations, più facile da ascoltare e non ho dubbi che farà meglio nelle classifiche di vendita rispetto al precedente singolo. Expectations è stata una buona canzone, ma non per tutti e quindi non è diventata un successo.

Cosa ne pensi di More Than That? Sembra un singolo con molto più potenziale, giusto? È questa la scelta giusta?

Non si sa ancora la data di uscita del primo album solista di Lauren Jauregui, ma dovrebbe essere pubblicato dalla Columbia Records nel 2019.