Sarà un anno ricco per Katy Perry che ha tutte le intenzioni di pubblicare il suo quinto album, se questo accadrà prima o dopo il suo matrimonio non è ancora dato saperlo.

La cantante e l’attore Orlando Bloom convoleranno finalmente a nozze, dopo diversi anni di relazione e alti e bassi che hanno portato la coppia a costruire un rapporto stabile e sereno.

Una felicità che sarà inevitabilmente riversata anche nella musica. Parlando infatti del nuovo album –che la cantante vorrebbe rilasciare prima della fine dell’anno– ha dichiarato come i suoi progetti rispecchino il più delle volte le emozioni provate in determinati periodi della sua vita.

“Con ogni album, le canzoni parlano di determinati momenti. Il mio ultimo disco ha rappresentato forse il momento più fluttuante della mia vita, una vera montagna russa di emozioni. Con questo verrà posta molta più attenzione sulla salute mentale, sul provare vera felicità e il processo per ottenerla”

Nella stessa intervista al magazine Stellar ha parlato anche del suo rapporto Taylor Swift, che è stato per diversi anni al centro dell’attenzione mediatica. Le due artiste hanno risolto le incomprensioni passate e durante il video del brano “You Need To Calm Down” ne avevano dato prova.

Katy ha voluto sottolineare come le due si scambino spesso messaggi, pur non potendo vedersi spesso a causa degli impegni di entrambe.

“Non abbiamo un rapporto super stretto, ma ci sentiamo spesso. La mia apparizione nel video è stata importante per lanciare un messaggio. Volevamo essere un esempio di unione, il perdono porta con sé un grande potere”

Ha poi continuato sottolineando l’ammirazione provata dopo la visione del documentario “Miss Americana”.

“Ero davvero impressionata. Ho visto molta vulnerabilità. Ero eccitata per lei e per l’opportunità di poter dire al mondo che le cose non sono sempre perfette, non devono esserlo e forse è ancora più bello quando non lo sono”

Oltre a essere impegnata nella produzione del nuovo album e nei preparativi del matrimonio, Katy ha ancora una volta preso parte al programma televisivo “American Idol” che sta attualmente andando in onda in America.

Per sapere se il pubblico potrà ascoltare presto nuova musica si dovrà attendere ancora un po’. Ma non è escluso che nei prossimi mesi la cantante possa far ascoltare nuove tracce tratte dal nuovo album.