Liam Payne a torso nudo in “Familiar”: guarda il video

Pubblicato oggi il video ufficiale di “Familiar”, l’ultimo singolo di Liam Payne in collaborazione con J Balvin: guarda il video con testo e traduzione

Le fan di Liam Payne saranno davvero contente dell’ultimo singolo dal titolo “Familiar” ma, in particolar modo, saranno entusiaste del video ufficiale rilasciato oggi. Se siete pronte a vedere Liam a torso nudo, in tutta la sua freschezza e avvenenza, non dovete far altro che premere play e godervi le immagini della clip.

“Familiar” è il secondo singolo di Liam Payne, uscito dopo il precedente “Bedroom Floor” in attesa della pubblicazione del primo album da solista dell’ex One Direction che non ha ancora una data ufficiale. La canzone è pronta per aprire le danze estive, portando un po’ di ritmo latino, grazie anche alla presenza di J Balvin.

Il video da urlo è stato girato a Miami, e mostra i due cantanti che cantano e ballano in strada, accerchiati da uno stuolo di belle e avvenenti ragazze.

Familiar – testo

It’s simple, you dip low

Your hips roll, you do the Calypso

An intro is all that I need, oh, yeah

Y empiezo primero

Tú sabes lo que me refiero

De cero, sabes que estoy pa’ ti (ti, ti)

Ooh, ooh, I just wanted to get your name

But if it’s cool, I wanna get inside your brain

Oh-uh-ahh

Can we get famili-famili-famili-familiar? (yeah)

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (hey)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’, I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Your waistline, the bassline (bass)

In real life, don’t want it on FaceTime

‘Cause great minds, they think just the same (hey, yeah)

You shake like vibrato

A model or some kind of bottle

Well, pour up ‘cause I want a taste (a taste, oh)

Ooh, ooh, I just wanted to get your name

Sólo quería tu nombre, bebé

But if it’s cool, I wanna get inside your brain

Can we get famili-famili-famili-familiar? (familiar)

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (familiar)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya (feelin’ ya)

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Ah-ah-ah-ah

Solamente tú y yo

Ah-ah-ah-ah

Solamente tú y yo

Ah-ah-ah-ah

Let me be the one to fill it up

Can we get

Quisiera que tú y yo nos familiaricemos

Un poco de química y el party prendemos

Olvida las criticas, así nos entendemos

¿Qué tú crees si en tu mente nos metemos?

Señorita, qué necesita

Sería mucho mejor si participa

Así de lejos no, mejor cerquita

Yo voy a hacerte todo lo que me permita

Y sabes que lo que te pones te queda bien (queda bien)

Me caes mucho mejor que un billete de cien

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get famili-famili-famili-familiar?

I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ I’m feelin’ ya

What’s on your mind for later tonight?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know ya

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know you

Ah-ah-ah-ah

I just wanna get to know ya

Ah-ah-ah-ah

Can we get famili-familiar?

Let me be the one to fill it up

Can we get

Traduzione

E’ semplice, tu lo porti verso il basso

i tuoi fianchi girano, fai il Calypso

un intro è tutto quello di cui ho bisogno, oh, yeah

Inizio io per primo

tu sai a cosa mi riferisco

da zero, sai che sono qui per te (per te, te)

Ooh, oooh, io volevo solo scoprire il tuo nome

ma se è figo, voglio entrare dentro il tuo cervello

Oh-uh-aah

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo avere…

La tua vita, il basso (basso)

nella vita reale, non la voglio solo su Facetime

perché le grandi menti, pensano allo stesso modo (hey, yeah)

Lo fai muovere come un vibrato

una modella o un certo tipo di bottiglia

Bene, versala perché ne voglio un assaggio (un assaggio oh)

Oh volevo solo sapere il tuo nome

(volevo solo il tuo nome oh)

Ma se è figo, voglio entrare dentro il tuo cervello

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo avere…

Ah-ah-ah

solamente tu ed io

ah-ah-ah-ah

solamente tu ed io

ah-ah-ah-ah

lascia che sia io a soddisfarti

possiamo avere

Vorrei che tu ed io ci conoscessimo

con un po’ di chimica poi facciamo festa

dimentica le critiche, così per capirci

Che ne pensi se ci infiliamo nella tua testa?

ragazza, di cosa hai bisogno?

sarebbe molto meglio se partecipassi

non così da lontano, meglio se vieni più vicina

ti farò tutto quello che mi permetterai di fare

e sai che quello che ti metti ti sta bene (sta bene)

ti preferisco di gran lunga ad un biglietto da cento

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo familia-familia-familia-familiarizzare?

Sto sentendo, sentendo sentendo, ti sto sentendo

Cosa hai in mente per stasera?

Lascia che ti tenga impegnata

Possiamo avere…

possiamo conoscerci?

ah-ha-ah-ah-ah

voglio solo conosocerti

ah-ha-ah-ah-ah

possiamo conoscerci?

ah-ha-ah-ah-ah

voglio solo conosocerti

ah-ha-ah-ah-ah

possiamo conoscerci?

ah-ha-ah-ah-ah

voglio solo conosocerti

ah-ha-ah-ah-ah

possiamo?