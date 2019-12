Uscito il primo trailer del film Marvel “Black Widow” con Scarlett Johansson: preparatevi, perché sarà un viaggio memorabile!

Natasha Romanoff sta per tornare. O meglio, la bella Scarlett Johansson sta per tornare, nei panni di una tra le più amate eroine Marvel: Black Widow, qui conosciuta come la Vedova Nera. E’ uscito ieri mattina il primo teaser trailer della pellicola indipendente completamente a lei dedicata che uscirà il prossimo anno.

Si uniranno a lei tantissimi nuovi personaggi, tra cui quelli interpretati da Rachel Weisz e David Harbour, che sarà Alexei Shostakov, aka Red Guardian. Nat tornerà “dove tutto è cominciato”, in continui flashbacks in cui sarà accompagnata da Nick Fury (Samuel L Jackson) e Hawkeye (Jeremy Renner).

…piangeremo molto, non è vero?

Naturalmente, come in ogni altro film Marvel, dovremo aspettarci del “dark humor”, qualcosa che sicuramente sarà ancora più puntualizzato grazie alla bravura naturale di Harbour (che ultimamente ricordiamo per il suo iconico ruolo nella serie Stranger Things).

Un amore a prima vista

Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera

La prima volta che i fan hanno potuto ammirare Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera era il 2010, nel film “Iron Man 2“, dove venne appunto introdotta la bellissima assassina dai capelli rossi. Chi avrebbe mai potuto pensare che ci saremmo innamorati di lei nei successivi dieci anni?

Il racconto della Vedeva Nera che uscirà il prossimo anno è ambientato nel 2016, subito dopo gli avvenimenti di “Captain America: Civil War“: lo scopo sarà scoprire di più sulla vita e la psiche della bellissima Avenger. Non sarà sicuramente una passeggiata, visto che uno dei punti focali del film sarà il momento in cui si ritroverà faccia a faccia con sua “sorella”, Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh.

Come aveva già spiegato Scarlett Johansson, la storia di Black Widow non sarà originale, ma scaverà più a fondo nella storia del suo personaggio e approfondirà il genere ancora di più. Il che diventa molto più interessante e sicuramente triste, quando pensiamo alla fine che aspetta il personaggio della Vedova Nera, in “Avengers: Endgame“.

Il primo film sulla Vedova Nera sarà diretto da Cate Shortland, e introduce il villain “Taskmaster”. Si vocifera inoltre che nella pellicola comparirà Robert Downey Jr, anche se dalla natura stessa del film potremmo aspettarci che vedremo l’amato Avenger solo a mo’ di flashback. Non ci resta che aspettare fino al 1° Maggio 2020 per scoprirlo, data in cui uscirà “Black Widow”.

Pronti per questo nuovo film Marvel? Fatemi sapere nei commenti!