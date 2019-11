I fan degli “Haylor” stanno letteralmente impazzendo dopo un annuncio fatto dall’ex cantante dei One Direction

Pochi giorni fa Harry Styles ha annunciato che il suo nuovo album, “Fine Line”, arriverà il prossimo 13 Dicembre. Un bellissimo regalo di Natale dunque per tutti i fan dell’ex membro degli One Direction, ormai arrivato al suo secondo album da solista, dopo il grande successo del primo album di debutto, che porta il suo nome.

La notizia già di per sé è stata una piacevolissima sorpresa: ciò che non è sfuggito ad alcuni fan è però la specifica scelta della data d’uscita dell’album, il 13 dicembre per l’appunto, che coincide proprio con la data del compleanno della ex fidanzata Taylor Swift. Coincidenze?

Naturalmente i fan della coppia hanno cominciato subito a condividere le idee più disparate. Anche perchè il compleanno della Swift sarà il trentesimo, un grande traguardo per una delle cantanti più discusse degli ultimi anni.

Magari Harry non lo ha nemmeno fatto apposta: se consideriamo però che un anno è fatto da 365 giorni e lui ha scelto proprio il giorno del compleanno di Taylor Swift per pubblicare il suo album…dobbiamo considerare che i fatti parlano da soli!

Sull’onda del momento, diversi fan Haylor hanno cominciato a speculare che i due possano aver lavorato ad una vera e propria collaborazione in Fine Line, e che questo potrà ospitare delle tracks che ci ricorderanno in maniera particolare “Style” e “Two Ghosts“.

Harry Style with release his album on December 13

Taylor Swift's birthday is December 13

Me: pic.twitter.com/L6mWTJZX6a — Ellen Ricks 💖💜💙 (@WithLove_Ellen) November 4, 2019 Uno dei tanti tweet di un fan. “Harry Styles rilascerà il nuovo album il 13 dicembre, Taylor Swift compie gli anni lo stesso giorno.”

I due erano stati insieme quando Styles era molto giovane: la loro storia non è durata molto, ma allo stesso tempo ha dato vita a una grandissima risposta da parte dei fan che li trovava molto carini insieme – il tutto unito al fatto che entrambi hanno si sono dedicati apparentemente delle canzoni a vicenda. Harry stesso, raccontandosi in un’intervista a Rolling Stone, ha definito la storia con Taylor “difficile” ma che gli ha insegnato molto.

Qualsiasi cosa sia successa tra i due sembra avere i suoi strascichi ancora oggi – o chi lo sa, magari è davvero una coincidenza la decisione di far uscire il nuovo album proprio quella data.

Il nuovo album di Harry Styles conterrà la nuova hit “Lights Up“; il cantante inoltre si esibirà al Saturday Night Live il 16 Novembre.

Anche voi eravate fan della coppia Haylor? Cosa ne pensate della data scelta da Harry Styles per far uscire il nuovo album? Fatemi sapere nei commenti!