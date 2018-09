Back to the ring

Conosciamo tutti il talentuoso, sfacciato Jack Black.

Per le sue grandiosi capacità canore e recitative- e, va detto, anche per la sua stazza- in molti lo hanno paragonato al compianto John Belushi.

Le ultime notizie giunte dalle testate online affermano che Black sia pronto per indossare nuovamente la vecchia maschera blu e rossa per girare il sequel della commedia basata sul wrestling Super Nacho (Nacho Libre nella versione americana).

Il primo film, realizzato nel lontano 2006, era stato pensato come tributo al selvaggio e meraviglioso mondo del wrestling messicano (chiamato Lucha libre).

Black indossava i panni di Ignacio, il cuoco di un monastero, che, adoperandosi per realizzare i propri sogni, diveniva lottatore.

Al momento, l’attore sta promuovendo il suo nuovo film horror adatto anche ai bambini dal nome The House with a Clock in its Walls, dove sarà affiancato da Cate Blanchett.

In ogni caso, Black sembra aver affermato di non aver mai rinunciato all’idea di tornare sul ring del wrestling.

Quest’ultima notizia fa sperare i fan del primo film, sebbene sia chiaro che l’attore ha pochissimo tempo, attualmente, per lavorare al supposto sequel.

Avevamo già visto Jack Black proporsi per i sequel dei film più famosi, come nel caso di Jumanji, Welcome to the Jungle (2017). In questa pellicola, sequel del famoso Jumanji del 1995, si era unito al cast assieme a Dwayne Johnson, Karen Gillan e Kevin Hart.

Forse The Rock ha potuto aiutare Black nel training per ritornare ad essere in forma smagliante e calzare nuovamente i panni da wrestler!

Un’ultima notizia è diretta ai fan più appassionati dell’attore: Black ha recentemente affermato che lui e Kyle Gass stanno lavorando per un nuovo film dei Tenacious D.

Chissà se li rivedremo fronteggiare di nuovo un rosso, arrabbiatissimo Dave Grohl nelle vesti di Satana?