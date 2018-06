Anche Al Pacino nel cast di “Once Upon a Time in Hollywood” di Tarantino

Nuovi nomi si aggiungono al cast di “Once Upon a Time in Hollywood” nuovo film di Tarantino, primo tra tutti quello del grande Al Pacino

C’è grande attesa per il nuovo film di Quentin Tarantino ambientato nel periodo in cui Charles Manson aveva messo in piedi la sua setta di seguaci (leggi qui le prime notizie a riguardo). La leggenda dello schermo, Al Pacino, si unirà ad attori come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Burt Reynolds per raccontare la storia incentrata sull’assassino dell’attrice Sharon Tate per mano del culto di Charles Manson.

Nel film, Pacino interpreterà Marvin Schwarz, l’agente dell’ex attore televisivo di DiCaprio, Rick Dalton.

Per il suo cast Tarantino ha reclutato anche Damian Lewis come leggenda dello schermo Steve McQueen, Luke Perry nei panni di Scotty Lancer, Emile Hirsch per il ruolo del parrucchiere Jay Sebring e Dakota Fanning nel ruolo di Lynette ‘Squeaky’ Fromme – uno dei membri della famiglia Manson.

Ho lavorato a questo script per cinque anni- ha raccontato Tarantino -oltre a vivere nella contea di Los Angeles per gran parte della mia vita, incluso nel 1969, quando avevo 7 anni.

Sono molto entusiasta di raccontare questa storia di una Los Angeles e di una Hollywood che non esistono più e non potrei essere più contento per il dinamico cast.



Che dire… “Once Upon a Time in Hollywood” promette di essere un grande capolavoro, con un cast d’eccezione. Non vediamo l’ora che arrivi nelle nostre sale.