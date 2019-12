Film di supereroi diretti da donne nel 2020: ne contiamo 4, più un altro altrettanto interessante

Un grande cambiamento potrebbe essere nell’aria a Hollywood, l’opportunità a diverse registe donne di farsi strada nel difficile business cinematografico. Purtroppo, anche se non sempre se ne parla, il mondo del cinema, così come molti altri ambienti lavorativi, non dà ancora abbastanza spazio alle donne, in particolar modo per quanto riguardano i ruoli come quello della regia.

Nel 2019 però, abbiamo assistito ad un grande successo per alcune pellicole dirette da donne che hanno riportato ottimi risultati al botteghino.

Stacy L. Smith della Annenberg Inclusion Initiative ha infatti dichiarato a Variety che fino a 14 dei 100 film con il maggior incasso nel 2019 sarebbero stati diretti da donne. Ad oggi, quei film rappresentano circa 1,23 miliardi di dollari di incassi nazionali e 2,79 miliardi di dollari di incassi globali per l’anno in corso.

Più film diretti da donne nel 2020?

Sembra banale a dirsi, ma nulla cambia le menti di Hollywood meglio dei soldi, e quindi potrebbe essere possibile, per il 2020 raggiungere la parità tra i primi 10 film con più alti incassi dell’anno tra registi uomini e donne.

Questo sarebbe un cambiamento per Hollywood impossibile da ignorare e potrebbe (anzi dovrebbe) generare effetti a catena in tutto il settore e dare quindi maggiori opportunità alle donne in posizioni non solo di regia, ma anche per tutte gli altri aspetti tecnici. Il tutto porterebbe anche a maggiori riconoscimenti alle donne cineaste durante la stagione dei premi.

Ma quali sono i 4 film sui supereroi diretti da donne, più un altro film altrettanto promettente?

Birds of Prey di Cathy Yan, Mulan di Niki Caro, Black Widow di Cate Shortland, Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, e Eternals di Chloé Zhao. Tutti promettono davvero bene, ma soprattutto potrebbero portare un vero cambiamento nella Hollywood dei prossimi anni.

