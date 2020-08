Ed Sheeran diventerà papà per la prima volta! Il cantante e la moglie Cherry Seaborn presto genitori

Dopo la conclusione del suo tour -record di incassi- e la pubblicazione dell’ultimo progetto discografico, l’EP di collaborazioni, Ed Sheeran aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa. E il pubblico ne aveva già avuto prova in passato, quando il cantante annuncia uno stop è probabile che non si avranno sue notizie per parecchio tempo. Ed è esattamente quello che è stato. Nessun utilizzo di social e rari avvistamenti. L’unica informazione diffusa negli ultimi mesi fu che Ed e la moglie Cherry Seaborn stessero passando il lockdown nella casa di campagna, nel Suffolk.

Ora il giornale inglese “The Sun” rivela una notizia che i due sono riusciti a tenere privata fino ad oggi. Cherry è incinta! Ed diventerà presto papà per la prima volta. Sembra che la gravidanza sia addirittura quasi giunta al termine e che i due daranno il benvenuto al pargolo entro la fine dell’estate.

La coppia è al settimo cielo, stando a sentire fonti vicine, e nonostante abbiano deciso di vivere in totale privacy gli ultimi mesi, stanno iniziando a informare gli amici della notizia.

La storia di Ed e Cherry sembra uscita da una classica commedia romantica. I due, amici fin dai tempi della scuola, avevano perso le tracce l’uno dell’altra in età adulta. Lei si era trasferita in America, diventando anche una giocatrice di hockey, lui rimasto in Inghilterra si è dato alla musica diventando uno dei maggiori artisti dell’ultimo decennio. Poi l’incontro casuale a un festa organizzata dall’amica Taylor Swift. L’amore è sbocciato e i due stanno insieme dal 2015. Il matrimonio è avvenuto lo scorso anno, sempre mantenendo una certa discrezione.

Uno dei sogni più grandi di Ed era quello di allargare la famiglia, “avere dei piccoli che corrono per casa”, aveva dichiarato durante un’intervista. Beh, il suo sogno sta per avverarsi. Sebbene non siano arrivate conferme dirette dai due -che difficilmente avremo vista la loro decisione di vivere il tutto lontano dai riflettori- i fan si sono già scatenati a suon di congratulazioni sui social media.