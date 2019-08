Samuel L Jackson è uno dei membri più longevi dell’Universo Marvel e un attore a cui ormai tutti associano il suo ruolo di Nick Fury…sta di fatto che però Gwyneth Paltrow non ne aveva idea.

Se questo ancora non vi ha strappato una risata, pensate che la bionda attrice, nonostante abbia di fatto partecipato a numerosi film insieme al collega Samuel L Jackson, non aveva realizzato che questo fosse Nick Fury fino a quando i due hanno girato insieme una scena in ‘Avengers: Endgame‘.

In un Q&A, il pezzo grosso della Marvel Kevin Feige ha dichiarato che in una scena fondamentale di Endgame, praticamente tutti gli attori si riuniscono per il funerale di un personaggio (tranquilli, niente spoiler).

La scena è stata girata a Ottobre 2017, prima del rilascio di Infinity War, quando di fatto alcuni attori erano all’oscuro di chi sarebbe comparso nei film futuri della saga.

Feige ha spiegato nell’intervista:

“Tom Holland veniva verso di me chiedendo, ‘Ma quella è Michelle Pfeiffer? Cosa sta succedendo?’ Gwyneth Paltrow invece stava chiedendo perchè Sam Jackson fosse lì, e gli altri attori a salto le dicevano, ‘Ma di cosa parli? Lui è Nick Fury! Sei stata in alcuni film con lui!‘ ma è stato davvero un momento speciale.”

La Paltrow, che è apparsa in ben sette film Marvel, tra cui la trilogia di Iron Man e tre film degli Avengers, ha recentemente ammesso di non sapere di essere apparsa in Spider-Man: Homecoming.

Sicuramente sentiamo Gwyneth più vicina realizzando che lei stessa fa fatica a stare al passo con i piani del colosso Marvel. Di certo questi episodi ci fanno sorridere e in qualche modo avvicinano ancora di più la talentuosa attrice al personaggio che interpreta, la simpatica Pepper Potts.

Noi speriamo di rivederla presto, ovunque lei voglia apparire.

E a voi piace questa Gwyneth un po’ smemorata? Fatemi sapere nei commenti!