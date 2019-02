Head above the Water: 12 tracce inedite di cui una collaborazione con Nicki Minaj.

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Avril Lavigne” nel 2013, la pop star scopre di essere affetta dalla malattia di Lyme, definita dal New York Times come “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente (negli Stati Uniti) dopo l’AIDS”, si è presa una pausa dalla musica.

A sei anni di distanza quindi è tornata con un nuovo album “Head above the water”

“L’album è personale, caro, intimo, drammatico, crudo, potente, forte e inaspettato. Questo disco è un vero viaggio emozionale.”

Avril Lavigne due mesi fa aveva pubblicato la prima canzone dell’album intitolata Tell me it’s over che raccontava la storia di una relazione infelice ma che non riusciva a concludersi.

Head above the Water contiene 12 tracce di cui solo una, “Dumb Blonde” è un featuring con Nicki Minaj.

Ecco le dodici tracce dell’album:

1.Head above the Water

2. Bird

3. I fell in love with de devil

4. Tell me it’s over

5. Dumb Blonde (ft. Nicki Minaj)

6. It was in me

7. Souvenir

8. Crash

9. Goddess

10. Bigger wow

11. Love me insane

12. Warrior