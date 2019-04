Ci pensano sempre loro, un passo avanti a tutti, a farsi notare.

In occasione del festival di Coachella, noto per l’esplosione di look impeccabili sfoggiati da star e influencer di tutto il mondo, c’è qualcuno che sa sempre come farsi notare più degli altri.

Quest’anno, Cardi B e il vlogger Jenn Imm sono riusciti bene a distinguersi. Aggiungendosi a loro J Balvin e Winnie Harlow.

Ecco alcuni dei look più stravaganti per il Coachella 2019:

J Balvin al Coachella 2019:

Arcobaleno e texture animalier sulla chioma? C’è poco da aggiungere…

Erika Jayne al Coachella 2019:

Colori neon sugli occhi e tra i capelli… soldi? Beh, chi non intreccerebbe i propri capelli con dei soldi? Sarà stato difficile sentirsi al centro dell’attenzione…

Cardi B al Coachella 2019:

Trucco super colorato, e capelli che sembrano rubati dalla testa di un personaggio manga. Carina no?

Jaden Smith al Coachella 2019:

Jaden ha deciso di passare dalla sua solita chioma bionda, ad un rosa acceso. Ma la cosa più interessante, è che lui abbia ammesso di indossare gioielli rosa e argento tra i denti!

Elsa Hosk al Coachella 2019:

Qualcuno nel vedere Elsa Hosk, modella di Victoria’s Secret, si sarà probabilmente chiesto se fosse nel posto giusto. A volte la differenza la si fa con la semplicità.

Winnie Harlow al Coachella 2019:

Come una lunga lista di celebrità che hanno scelto colori fluo, ci si aggiunge anche Winnie, modella di Victoria’s Secret. Giallo fluo abbinato al rosa dei suoi capelli.