Negli ultimi mesi il regista Quentin Tarantino ha parlato molto del suo possibile ultimo film, il decimo, quello che chiuderà definitivamente la sua carriera.

La decisione di chiudere con la regia a quota dieci è ovviamente una regola auto-imposta (fosse per i fan non dovrebbe fermarsi mai) che però sta gettando molta confusione.

Star Trek sì o no?

Negli ultimi mesi Tarantino si è dedicato alla stesura del soggetto e della sceneggiatura di un remake di Star Trek, script che al momento è nelle mani della Paramount Pictures che sta vagliando la possibilità di produrlo.

Sapendo di questo suo lavoro, se Tarantino dovesse dirigere Star Trek, sarebbe quello il suo decimo ed ultimo film? I fan non vogliono arrendersi ad una possibilità di questo genere, ma il regista non sembra avere bene le idee chiare a riguardo.

In una recente dichiarazione infatti, Tarantino ha parlato di Star Trek come una possibile scappatoia dalla sua “regola dei dieci film”, un film in più che, non essendo un’idea originale sua, potrebbe restare fuori dal suo conteggio, ma sarà vero?

Credo di avere una scappatoia, se necessario. Posso pensare che Star Trek non conta. Posso fare Star Trek, ma non sarà il mio ultimo film. Il mio ultimo film sarà un’idea originale.

Stando a queste parole, parrebbe che Star Trek, se mai sarà fatto, sarebbe un “film bonus” che non andrebbe ad occupare quel decimo posto tanto temuto. Ma subito dopo il regista crea quasi una contraddizione, gettando i fan in totale confusione:

Ma l’idea di fare 10 film non è una scappatoia. Credo che, se mai riuscirò a realizzare Star Trek, dovrò impegnarmi in quel progetto, non voglio lasciare niente di intentato. Non so se lo farò, ma potrebbe succedere…

L’ultimo film di Tarantino

Quale sarà, quindi, l’ultimo film di Quentin Tarantino? Non possiamo ancora saperlo, e soprattutto non sappiamo se sarà Star Trek.

Probabilmente a breve sapremo se la sceneggiatura da lui scritta per Star Trek passerà alla produzione, ma per quanto riguarda l’ultimo film diretto dal Maestro, la confusione e il dubbio restano molto alti.

Per il momento non resta che aspettare l’uscita al cinema (a settembre) del nono film di Quentin “C’era una volta….a Hollywood” e non pensare troppo al futuro. Sono sicura che, ad ogni modo, sarà pieno di sorprese!