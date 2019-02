E dopo le candidature agli Oscar, vediamo le premiazioni dedicate agli scrittori durante lo spettacolo Writers Guild Awards del 2019

Si è svolto il 17 febbraio l’evento di premiazione per gli scrittori: dopo lo spettacolo dedicato ai registi e produttori, è giunta anche la serata dedicata a sceneggiatori sia cinematografici che televisivi con i Writers Guild Awards del 2019. Vedremo successivamente tutte le categorie e le premiazioni nella lista completa ufficiale.

La cerimonia di premiazione degli Oscar sarà di sicuro d’effetto con i pluripremiati presentatori e gli artisti in nomination. Domenica 24 febbraio, dal Dolby Theater di Los Angeles, a quanto pare saranno in molti sul palco a designare i vincitori, e non un solo presentatore. Da Chadwick Boseman a Emilia Clarke, da Laura Dern a Melissa McCarthy, e persino Samuel L. Jackson premieranno i loro colleghi durante la serata.

Ma torniamo a Los Angeles e alle premiazioni degli scrittori e sceneggiatori. A presentare l’evento dei Writers Guild Awards del 2019 è stata l’attrice Chelsea Peretti, accompagnata dall’attore Roy Wood Jr. che ha diretto, invece, la serata a New York.



Ron Howard sul palco dei Writers Guild Awards 2019 durante la cerimonia a Los Angeles.

Le migliori penne dell’industria cinematografica, premiati durante questa edizione dei Writers Guild Awards, includono anche nomi come John Krasinski ed Emily Blunt, Bradley Cooper, Kenan Thompson, Alison Brie, Amy Sedaris, e Ellie Kemper. Inoltre, molti di loro rientrano anche tra le nomination agli Oscar.

Categorie, nomination e vincitori dei Writers Guild Awards 2019

Le categorie proposte tendono ad omaggiare la scrittura sotto le sue varie forme, premiando le menti dietro i bravissimi attori e attrici. Tra quelle presenti durante l’evento ci sono anche i nuovi media, la radio, i video game, film, tv e l’animazione grafica.

Ecco qui di seguito la lista completa delle categorie, i nominati e i vincitori ai Writers Guild Awards del 2019.

CATEGORIA: ORIGINAL SCREENPLAY

VINCITORE: Eighth Grade, Scritto da Bo Burnham; A24

Green Book, Scritto da Nick Vallelonga & Brian Currie & Peter Farrelly; Universal Pictures

A Quiet Place, Screenplay di Bryan Woods & Scott Beck e John Krasinski, Storia di Bryan Woods & Scott Beck; Paramount Pictures

Roma, Scritto da Alfonso Cuarón; Netflix

Vice, Scritto da Adam McKay; Annapurna Pictures

CATEGORIA :ADAPTED SCREENPLAY

Blackkklansman, Scritto da Charlie Wachtel & David Rabinowitz e Kevin Willmott & Spike Lee, Basato su un libro di Ron Stallworth; Focus Features

Black Panther, Scritto da Ryan Coogler & Joe Robert Cole, Basato sul Marvel Comics di Stan Lee e Jack Kirby; Walt Disney Studios Motion Pictures

VINCITORE: Can You Ever Forgive Me?, Screenplay di Nicole Holofcener e Jeff Whitty, Basato su un libro di Lee Israel; Fox Searchlight

If Beale Street Could Talk, Screenplay di Barry Jenkins, Basato su un romanzo di James Baldwin; Annapurna Pictures

A Star is Born, Screenplay di Eric Roth e Bradley Cooper & Will Fetters, Basato su uno screenplay del 1954 di Moss Hart e uno screenplay del 1976 di John Gregory Dunne & Joan Didion and Frank Pierson, Basato su una storia di William Wellman e Robert Carson; Warner Bros.

CATEGORIA: DOCUMENTARY SCREENPLAY



Vincitore: Bathtubs Over Broadway, Scritto da Ozzy Inguanzo & Dava Whisenant; Focus Features

Fahrenheit 11/9, Scritto da Michael Moore; Briarcliff Entertainment

Generation Wealth, Scritto da Lauren Greenfield; Amazon Studios

In Search of Greatness, Scritto da Gabe Polsky; Art of Sport

CATEGORIA: DRAMA SERIES

Vincitore: The Americans, Scritto da Peter Ackerman, Hilary Bettis, Joshua Brand, Joel Fields, Sarah Nolen, Stephen Schiff, Justin Weinberger, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson; FX Networks

Better Call Saul, Scritto da Ann Cherkis, Vince Gilligan, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Thomas Schnauz, Gordon Smith, Alison Tatlock; AMC

The Crown, Scritto da Tom Edge, Amy Jenkins, Peter Morgan; Netflix

The Handmaid’s Tale, Scritto da Yahlin Chang, Nina Fiore, Dorothy Fortenberry, John Herrera, Lynn Renee Maxcy, Bruce Miller, Kira Snyder, Eric Tuchman; Hulu

Succession, Scritto da Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Anna Jordan, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Daniel Zelman; HBO

CATEGORIA: COMEDY SERIES

Atlanta, Scritto da Ibra Ake, Donald Glover, Stephen Glover, Taofik Kolade, Jamal Olori, Stefani Robinson, Paul Simms; FX Networks

Barry, Scritto da Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Liz Sarnoff, Ben Smith, Sarah Solemani; HBO

GLOW, Scritto da Liz Flahive, Tara Herrmann, Nick Jones, Jenji Kohan, Carly Mensch, Marquita Robinson, Kim Rosenstock, Sascha Rothchild, Rachel Shukert; Netflix

The Good Place, Scritto da Megan Amram, Christopher Encell, Kate Gersten, Cord Jefferson, Andrew Law, Joe Mande, Kassia Miller, Dylan Morgan, Matt Murray, Rae Sanni, Daniel Schofield, Michael Schur, Josh Siegal, Jen Statsky, Tyler Straessle; NBC

VINCITORE:The Marvelous Mrs. Maisel, Scritto da Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Daniel Goldfarb, Jen Kirkman, Sheila Lawrence, Daniel Palladino, Amy Sherman Palladino; Prime Video

CATEGORIA: NEW SERIES



Vincitore: Barry, Scritto da Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Liz Sarnoff, Ben Smith, Sarah Solemani; HBO

The Haunting of Hill House, Scritto da Meredith Averill, Charise Castro Smith, Mike Flanagan, Jeff Howard, Rebecca Leigh Klingel, Scott Kosar, Liz Phang; Netflix

Homecoming, Scritto da Micah Bloomberg, Cami Delavigne, Eli Horowitz, Shannon Houston, Eric Simonson, David Wiener; Prime Video

Pose, Scritto da Steven Canals, Brad Falchuk, Todd Kubrak, Janet Mock, Ryan Murphy, Our Lady J; FX Networks

Succession, Scritto da Jesse Armstrong, Simon Blackwell, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Anna Jordan, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Susan Soon He Stanton, Daniel Zelman; HBO

ORIGINAL LONG FORM

VINCITORE:Castle Rock, Scrittori: Marc Bernardin, Scott Brown, Lila Byock, Mark Lafferty, Sam Shaw, Dustin Thomason, Gina Welch, Vinnie Wilhelm; Hulu

My Dinner with Hervé, Screenplay di Sacha Gervasi, Storia di Sacha Gervasi & Sean Macaulay; HBO

Paterno, Scritto da Debora Cahn e John C. Richards; HBO

ADAPTED LONG FORM



VINCITORE:The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Scrittori: Maggie Cohn, Tom Rob Smith, Basato sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth; FX Networks

The Looming Tower, Scrittori: Bash Doran, Dan Futterman, Alex Gibney, Shannon Houston, Adam Rapp, Ali Selim, Lawrence Wright, Basato sul libro The Looming Tower di Lawrence Wright; Hulu

Maniac, Scrittori: Nick Cuse, Cary Joji Fukunaga, Amelia Gray, Danielle Henderson, Mauricio Katz, Patrick Somerville, Caroline Williams, Basato sulle serie televisine norvegesi Maniac di Espen PA Lervaag, Håakon Bast Mossige, Kjetil Indregard and Ole Marius Araldsen; Netflix

Sharp Objects, Scrittori: Ariella Blejer, Scott Brown, Vince Calandra, Gillian Flynn, Dawn Kamoche, Alex Metcalf, Marti Noxon, Basato su un libro scritto da Gillian Flynn; HBO

ORIGINAL SHORT FORM NEW MEDIA

After Forever, Scritto da Michael Slade & Kevin Spirtas; Vimeo.com

VINCITORE: Class of Lies, Scritto da Tessa Leigh Williams; Snapchat

Love Daily, Scritto da: Lauren Ciaravalli, Andrew Eisen, Aaron Eisenberg, Will Eisenberg, Alexis Jacknow, Nathaniel Katzman, Yulin Kuang, Nathan Larkin-Connolly, Alexis Roblan, Bennet D. Silverman, Ryan Wood; Go90.com

West 40s, Scritto da Mark Sam Rosenthal & Brian Sloan; West40s.com

ADAPTED SHORT FORM NEW MEDIA



The Walking Dead: Red Machete, Scritto da Nick Bernardone; AMC.com

CATEGORIA: ANIMATION



VINCITORE:“Bart’s Not Dead” (The Simpsons), Scritto da Stephanie Gillis; Fox

“Boywatch” (Bob’s Burgers), Scritto da Rich Rinaldi; Fox

“Just One of the Boyz 4 Now for Now” (Bob’s Burgers), Scritto da Lizzie Molyneux & Wendy Molyneux; Fox

“Krusty the Clown” (The Simpsons), Scritto da Ryan Koh; Fox

“Mo Mommy Mo Problems” (Bob’s Burgers), Scritto da Steven Davis; Fox

“Send in Stewie, Please” (Family Guy), Scritto da Gary Janetti; Fox

CATEGORIA: EPISODIC DRAMA



“Camelot” (Narcos: Mexico), Scritto da Eric Newman & Clayton Trussell; Netflix

“The Car” (This Is Us), Scritto da Isaac Aptaker & Elizabeth Berger; NBC

“Episode 407” (The Affair), Teleplay di Lydia Diamond and Sarah Sutherland, Storia di Jaquen Tee Castellanos e Sarah Sutherland; Showtime

“First Blood” (The Handmaid’s Tale), Scritto da Eric Tuchman; Hulu

VINCITORE:“Paean To The People” (Homeland), Scritto da Alex Gansa; Showtime

“The Precious Blood of Jesus” (Ozark), Scritto da David Manson; Netflix

EPISODIC COMEDY



“Another Place” (Forever), Teleplay di Alan Yang and Matt Hubbard, Storia di Aniz Adam Ansari; Prime Video

VINCITORE:“Chapter One: ‘Make Your Mark'” (Barry), Scritto da Alec Berg & Bill Hader; HBO

“Halibut!” (Santa Clarita Diet), Scritto da Victor Fresco; Netflix

“Kimmy and the Beest!” (Unbreakable Kimmy Schmidt), Scritto da Robert Carlock; Netflix

“Pilot” (The Kids Are Alright), Scritto da Tim Doyle; ABC

“Who Knows Better Than I” (Orange Is the New Black), Scritto da Jenji Kohan; Netflix

CATEGORIA: COMEDY/VARIETY TALK SERIES



Full Frontal With Samantha Bee, Scrittori: Kristen Bartlett, Samantha Bee, Ashley Nicole Black, Pat Cassels, Mike Drucker, Eric Drysdale, Mathan Erhardt, Joe Grossman, Miles Kahn, Nicole Silverberg, Melinda Taub; TBS

VINCITORE:Last Week Tonight with John Oliver; Scrittori: Tim Carvell, Raquel D’Apice, Josh Gondelman, Dan Gurewitch, Jeff Maurer, Daniel O’Brien, John Oliver, Brian Parise, Owen Parsons, Ben Silva, Will Tracy, Jill Twiss, Seena Vali, Juli Weiner; HBO

Late Night with Seth Meyers; Supervisione Scrittori: Sal Gentile, Seth Reiss; Scrittori: Jermaine Affonso, Alex Baze, Bryan Donaldson, Matt Goldich, Dina Gusovsky, Jenny Hagel, Allison Hord, Mike Karnell, John Lutz, Seth Meyers, Ian Morgan, Amber Ruffin, Mike Scollins, Mike Shoemaker, Ben Warheit; NBC Universal

The Late Show with Stephen Colbert, Scrittori principali: Jay Katsir, Opus Moreschi; Scrittori: Emmy Blotnick, Michael Brumm, Aaron Cohen, Stephen T. Colbert, Cullen Crawford, Paul Dinello, Ariel Dumas, Glenn Eichler, Django Gold, Gabe Gronli, Greg Iwinski, Barry Julien, Daniel Kibblesmith, Matt Lappin, Michael Pielocik, Tom Purcell, Kate Sidley, Jen Spyra, Brian Stack, John Thibodeaux; CBS

CATEGORIA: COMEDY/VARIETY SKETCH SERIES

At Home with Amy Sedaris, Scrittori: Cindy Caponera, Paul Dinello, Jodi Lennon, Frank Lesser, Meredith Scardino, Amy Sedaris; truTV

I Love You, America, Scrittore principale: Dave Ferguson; Scrittori: Glenn Boozan, Leann Bowen, Raj Desai, Kyle Dunnigan, John Haskell, Tim Kalpakis, Opeyemi Olagbaju, Gavin Purcell, Diona Reasonover, Jocelyn Richard, Christopher J. Romano, Sarah Silverman, Beth Stelling, Dan Sterling, Nick Wiger; Hulu

VINCITORI:Nathan For You, Scrittori: Leo Allen, Nathan Fielder, Carrie Kemper, Michael Koman, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola; Comedy Central

Portlandia, Scrittori: Fred Armisen, Carrie Brownstein, Jonathan Krisel, Karey Dornetto, Megan Neuringer, Phoebe Robinson, Graham Wagner; IFC

Saturday Night Live, Scrittori principali: Michael Che, Colin Jost, Kent Sublette, Bryan Tucker; Supervising Writers: Fran Gillespie, Sudi Green, Streeter Seidell; Scrittori: James Anderson, Kristen Bartlett, Megan Callahan, Steven Castillo, Andrew Dismukes, Anna Drezen, Claire Friedman, Alison Gates, Steve Higgins, Sam Jay, Erik Kenward, Rob Klein, Nick Kocher, Michael Koman, Alan Linic, Eli Coyote Mandel, Erik Marino, Dave McCary, Brian McElhaney, Dennis McNicholas, Lorne Michaels, Nimesh Patel, Josh Patten, Katie Rich, Simon Rich, Gary Richardson, Marika Sawyer, Pete Schultz, Mitch Silpa, Will Stephen, Julio Torres, Rachel Wenitsky, Bowen Yang; NBC Universal

CATEGORIA: COMEDY/VARIETY SPECIALS



2018 Rose Parade Hosted by Cord & Tish, Scritto da Will Ferrell, Jake Fogelnest, Andrew Steele; Prime Video

Drew Michael, Scritto da Drew Michael; HBO

VINCITORE:The Fake News with Ted Nelms, Scritto da John Aboud, Andrew Blitz, Michael Colton, Ed Helms, Elliott Kalan, Joseph Randazzo, Sara Schaefer; Comedy Central

The Oscars 2018, Scritto da Dave Boone, Carol Leifer, Jon Macks; Special Material Written by Megan Amram, Tony Barbieri, Jonathan Bines, Joelle Boucai, Gonzalo Cordova, Adam Carolla, Devin Field, Gary Greenberg, Josh Halloway, Sal Iacono, Eric Immerman, Jesse Joyce, Bess Kalb, Jimmy Kimmel, Molly McNearney, Danny Ricker, Joe Strazzullo; ABC

CATEGORIA: QUIZ AND AUDIENCE PARTICIPATION



Hollywood Game Night, Scrittori principali: Ann Slichter, Grant Taylor; Scrittori: Michael Agbabian, Dwight D. Smith; NBC

Jeopardy!, Scritto da Matthew Caruso, John Duarte, Harry Friedman, Mark Gaberman, Deborah Griffin, Michele Loud, Robert McClenaghan, Jim Rhine, Steve D. Tamerius, Billy Wisse; ABC

Paid Off with Michael Torpey, Scrittore principale: Ethan Berlin; Scrittori: John Chaneski, Rosemarie DiSalvo, Leigh Hampton, Katie Hartman, Amanda Melson, Larry Owens, Jennie Sutton, Michael Torpey, Jeremy Weiner; truTV

VINCITORE:Who Wants To Be A Millionaire, Scrittore principale: Stephen A. Melcher, Jr.; Scrittori: Kyle Beakley, Tom Cohen, Patricia A. Cotter, Ryan Hopak, Gary Lucy, James Rowley, Ann Slichter, Dylan Snowden; Disney/ABC Syndication

CATEGORIA: DAYTIME DRAMA



Days of Our Lives, Scrittore principale: Ron Carlivati; Scrittori: Sheri Anderson, Lorraine Broderick, Joanna Cohen, Lisa Connor, Carolyn Culliton, Richard Culliton, Rick Draughon, Cydney Kelley, David Kreizman, David A. Levinson, Rebecca McCarty, Ryan Quan, Dave Ryan, Katherine Schock, Elizabeth Snyder, Tyler Topits; NBC

VINCITORE:General Hospital, Head Writers: Shelly Altman, Christopher Van Etten; Writers: Barbara Bloom, Anna Theresa Cascio, Suzanne Flynn, Charlotte Gibson, Lucky Gold, Kate Hall, Elizabeth Korte, Daniel James O’Connor, Donny Sheldon, Scott Sickles; ABC

CATEGORIA: CHILDREN’S EPISODIC AND SPECIALS



“Carnivorous Carnival: Part One” (A Series of Unfortunate Events), Teleplay di Joe Tracz; Netflix

VINCITORE:“The Ersatz Elevator: Part One” (A Series of Unfortunate Events), Teleplay di Daniel Handler; Netflix

“For The Last Time” (Andi Mack), Scritto da Jonathan S. Hurwitz; Disney Channel

“Picture Day” (Alexa & Katie), Scritto da Ray Lancon; Netflix

“Warehouse Towel Fight” fka “Emil Strikes Back” (Prince of Peoria), Scritto da Marty Donovan; Netflix

CATEGORIA: CHILDREN’S LONG FORM



Nessuna nomina.

CATEGORIA: DOCUMENTARY SCRIPT – CURRENT EVENTS



“Black Hole Apocalypse” (Nova), Scritto da Rushmore DeNooyer; PBS

“Blackout in Puerto Rico” (Frontline), Scritto da Rick Young; PBS

“The Gang Crackdown” (Frontline), Scritto da Marcela Gaviria; PBS

VINCITORE: “Trump’s Takeover” (Frontline), Scritto da Michael Kirk & Mike Wiser; PBS

CATEGORIA: DOCUMENTARY SCRIPT – OTHER THAN CURRENT EVENTS



“Bitter Rivals: Iran and Saudi Arabia – Part 1” (Frontline), Scritto da David Fanning & Linda Hirsch & Martin Smith; PBS

“The Circus, Part One” (American Experience), Scritto da Sharon Grimberg; PBS

VINCITORE: “The Eugenics Crusade” (American Experience), Scritto da Michelle Ferrari; PBS

“Into The Amazon” (American Experience), Written by John Maggio; PBS

CATEGORIA: NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT



“Catastrophe” (60 Minutes), Scritto da Scott Pelley, Katie Kerbstat, Nicole Young; CBS News

“Las Vegas Massacre” (CBS Evening News with Anthony Mason), Scritto da Jerry Cipriano and Joe Clines; CBS News

“The Spotted Pig” (60 Minutes),Scritto da Anderson Cooper and Oriana Zill de Granados; CBS News

CATEGORIA: NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY



“100,000 Women” (60 Minutes), Scritto da Scott Pelley and Oriana Zill de Granados; CBS News

“On Broadway: Rodgers and Hammerstein” (CBS Sunday Morning), Scritto da Mo Rocca and Kay M. Lim; CBS News

“War Crime” (60 Minutes), Scritto da Scott Pelley, Katie Kerbstat, Nicole Young; CBS News

VINCITORE: “Wounds of War” (60 Minutes), Scritto da Scott Pelley, Katie Kerbstat, Nicole Young; CBS News

CATEGORIA: DIGITAL NEWS



“D.C.’s Biggest Homeless Shelter Is About to Close. Will Amazon Take Its Place?,” Scritto da Emma Roller; Splinter

“How To Not Die In America,” Written by Molly Osberg; Splinter

VINCITORE: “Inside The Culture Of Sexism At Riot Games,” Scritto da Cecilia D’Anastasio; Kotaku.com

RADIO/AUDIO DOCUMENTARY



“2017 Year in Review,” Scritto da Gail Lee; CBS News Radio

VINCITORE: “RFK: 50 Years After Shots Rang Out at The Ambassador Hotel,” Scritto da Andrew Evans; ABC News Radio

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT



“5pm CBS News Radio Glor Newscast,” Scritto da James Hutton; CBS News Radio

“ABC News 6p Hourly 9-27-2018,” Scritto da Stephanie Pawlowski; ABC News Radio

VINCITORE: “Remembering The Good, The Bad and the Brilliant,”Scritto da Gail Lee; CBS News Radio

“World News This Week 9-21-2018,” Scritto da Joan B. Harris; ABC News Radio

RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY



VINCITORE: “John McCain: A Life of Service,” Scritto da Gail Lee; CBS News Radio

“A Tribute to Le Grand Orange,” Scritto da Thomas A. Sabella; CBS Radio News

CATEGORIA: ON-AIR PROMOTION (RADIO OR TELEVISION)



“FBI 2018 Promo Reel,” Scritto da Ralph Buado; CBS

VINCITORE:“Tribute to Star Trek for the 2018 Creative Arts Emmys,” Scritto da Sean Brogan; CBS

“Westworld: Season 2 Promo (Super Bowl spot),” Scritto da Jonathan Nolan; HBO

TELEVISION GRAPHIC ART AND ANIMATION



Nessuna nomina.

CATEGORIA: VIDEOGAME WRITING



Assassin’s Creed Odyssey, Direttori Narrativi associati Matthew Zagurak, Joel Janisse, James Richard Mittag; Direttore Narrativo Melissa MacCoubrey; Storia di Jonathan Dumont, Melissa MacCoubrey, Hugo Giard; Scriptwriters Madeleine Hart, Betty Robertson, Jesse Scoble, Diana Sherman, Kelly Bender, Jojo Chia, Ian Fun, Zachary M. Parris, Ken Williamson, Daniel Bingham, Jordan Lemos, Simon Mackenzie, Katelyn MacMullin, Susan Patrick, Alissa Ralph, Stephen Rhodes; Team Lead Writer Sam Gill; AI Writers Jonathan Flieger, Kimberly Ann Sparks; Ubisoft Quebec

Batman: The Enemy Within, Episode 5-Same Stitch, Scrittori James Windeler, Meghan Thornton; Written by Ross Beeley, Lauren Mee; Storia di Meghan Thornton, Michael Kirkbride; Telltale Games

VINCITORE: God of War, Scritto da Matt Sophos, Richard Zangrande Gaubert, Cory Barlog; Storia e Progetto narrativo condotto da Matt Sophos; Storia e Progetto Narrativo di Richard Zangrande Gaubert; Progetto Narrativo Orion Walker, Adam Dolin; Sony Interactive Entertainment

Marvel’s Spider-Man, Story Lead Jon Paquette; Scrittori Benjamin Arfmann, Kelsey Beachum; Scritto con Christos Gage; Contributo alla storia di Dan Slott; Insomniac Games & Sony Interactive Entertainment

Pillars of Eternity II: Deadfire, Narrative Designers Alex Scokel, Eric Fenstermaker, Kate Dollarhyde, Megan Starks, Olivia Veras, Paul Kirsch; Scritti in aggiunta Tony Evans, John Schmautz, Casey Hollingshead, Nitai Poddar; Narrative Design Leads Carrie Patel, Josh Sawyer; Obsidian Entertainment