Valerio Scanu ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo album che avrà come titolo “Dieci“. Non a caso è stato scelto questo numero, dal giovane cantante; dieci infatti sono anche i suoi anni di carriera, una carriera giovane ma in ascesa, pronta a raggiungere vette molto alte.

L’album “Dieci” è atteso per il prossimo 5 ottobre, e sarà pieno di brani che ci parleranno delle molteplici forme che può avere il sentimento dell’amore. Questa volta però Scanu ha messo da parte la sua autorialità dei testi, scegliendo soltanto canzoni scritte da altri e prestando loro la sua voce e le sue emozioni.

Con queste parole Valerio Scanu ha voluto descrivere il tema del nuovo album:

L’album, anche grazie al suo titolo, festeggerà i primi dieci anni di carriera di Valerio nel mondo della musica. L’aver voluto coinvolgere altri autori nel suo progetto, è quasi l’idea di una “festa”, un voler celebrare e dare voce all’amore sotto diversi punti di vista. Così Valerio ha voluto raccontare l’idea alla base dell’album:

In questo album, ho voluto affidarmi completamente a giovani e grandi autori. Volevo fare la mia musica ma con il loro punto di vista, ho preannunciato semplicemente che sarebbe stato l’album per i miei dieci anni di carriera, racconta Valerio. Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi, senza vincoli, congetture, stereotipi o accordi editoriali. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento, per la musica di qualità.