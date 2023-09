Julien Arruti, Pierre Dudan, Philippe Lacheau, Pierre Lacheau sono 4 giovani talenti che da anni stanno cercando di lasciare il segno nel mondo della commedia. In un ambiente ormai un po’ stanco e ripetitivo, questi quattro ragazzi potrebbero essere proprio la novità di cui abbiamo bisogno. Il loro stile fresco e giovane, ispirato ai cartoni animati e con un ritmo che ricorda “Tom e Jerry”, li rende unici nel panorama comico attuale. Con questo stile di narrazione visiva, riescono a farci ridere, illuminando il panorama comico che spesso ci sembra un po’ buio e ripetitivo.

Un Film Che Cerca di Rinnovarsi

“2 matrimoni alla volta” potrebbe non aver colpito nel segno secondo tanti, ma non manca di tentativi di rinnovamento. Il film si apre con il protagonista alle prese con un dilemma piuttosto divertente: deve presentare dei falsi genitori ai suoi futuri parenti acquisiti. L’idea è di prendere una vecchia trama e darle nuova vita attraverso una storia incentrata su un matrimonio.

Va detto che l’umorismo del film è un po’ datato e si basa su gag un po’ stantie, come battute sul sedere e umorismo old style. Tuttavia, il messaggio “non sposare il tuo amico” potrebbe far riflettere, rendendo il film diverso da altre commedie matrimoniali. Lo stile e il ritmo mi hanno divertito. Volevo una commedia leggera per la serata e 2 matrimoni alla volta è la commedia leggera di cui avevo bisogno. Faccio fatica a trovare in Italia delle commedie di questo tipo… sono noiose e puntano più a divertire attraverso la dialettica.

Nonostante la scrittura non sia delle migliori, il cast sembra non aver perso la fede nel progetto. Attori come Philippe Lachaux, Tarek Boudali e Julien Aruty, e soprattutto Elodie Fontaine, danno il massimo in ogni scena. La loro energia è così contagiosa che riesce persino a coinvolgere Didier Bourdon, che per un minuto si lancia a capofitto nell’arte della commedia.

Il film ha sicuramente delle scene di nota. Ad esempio, la sequenza d’azione finale ricorda quella di Kingsman e mostra un montaggio e un ritmo davvero ben curati. Questi lampi di genialità sono come fulmini, che rendono il film degno di attenzione.

Va notato che il film ricicla alcuni elementi comici francesi ormai superati, come scene di omofobia e misoginia. Questi momenti possono sminuire il film.

Sinceramente? 2 matrimoni alla volta non mi è dispiaciuta. Ovviamente non stiamo parlando di un capolavoro ma sono sicuro che ti divertirai vedendo questa commedia francese.

