Tutti i prossimi film della Marvel che potrebbero vedere la luce nei prossimi anni.

Al Comic-Con, il boss della Marvel Kevin Feige ha annunciato i primi cinque film per la Fase 4, che erano: Black Widow (1 maggio 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Eppure pare che la cosa non si fermerà qui, visto che la Disney ha recentemente annunciato cinque nuovi film Marvel per il 2022 e il 2023, anche se per ora nulla è confermato e la cosa è ancora tenuta come riservata. Questo ci permette comunque di tirare giù qualche ipotesi su quali possono essere questi prossimi film.

Captain Marvel 2 (probabile uscita febbraio 2022)

Questa è una delle ipotesi più audaci, soprattutto perché nessuno sembra sapere cosa stia realmente succedendo, ma sappiamo che è in arrivo un sequel di Captain Marvel.



L’uscita di inizio marzo ha funzionato bene per il primo film e un divario di tre anni tra i film non sarebbe troppo insolito per gli standard MCU. Inoltre, una Monica Rambeau da grande sarà presente in WandaVision del 2021 e questo potrebbe benissimo creare questo sequel.

Ant-Man 3 (probabile uscita luglio 2022)

Quando fu ufficialmente confermata la sua lavorazione, si diceva che Ant-Man 3 avesse “una probabile uscita nel 2022”, con le riprese che si svolgevano all’inizio del 2021.



C’è una possibilità che potrebbero essere necessario un rilascio nei mesi di febbraio o ottobre per quell’anno, ma la finestra di fine estate ha funzionato bene per entrambi i film precedenti, quindi abbiamo la sensazione che continuerà con il terzo.

Blade (probabile uscita ottobre 2022)

La più grande sorpresa durante il panel del Comic-Con di quest’anno è stato l’annuncio che la Marvel avrebbe ripreso il progetto di Blade con Mahershala Ali.



Non sono state rilasciate altre informazioni sul nuovo film, ma forse la Marvel considerando quanto Joker fosse andato bene all’inizio di ottobre, avrebbe optato per lo stesso periodo per Blade.

Deadpool 3 (probabile uscita febbraio 2023)

Sebbene non sia stato confermato ufficialmente che Deadpool farà la sua apparizione nel MCU, saremmo molto sorpresi se la Disney scegliesse di non fare un terzo film di Deadpool visto il successo degli altri due.



Questi film sono stati rilasciati rispettivamente nel febbraio 2016 e nel maggio 2018, quindi entrambe le finestre nel 2023 potrebbero funzionare per il terzo film. Per il momento però, siccome non abbiamo alcuna certezza, non possiamo fare grandi ipotesi su Deadpool 3.

I Guardiani della Galassia 3 (probabile uscita maggio 2023)

Sì, sappiamo che sembra una lunga attesa per I Guardiani della Galassia 3, ma il motivo va ricercato nei vari impegni di James Gunn.



Gunn ha dichiarato che finirà di lavorare su The Suicide Squad prima di iniziare il film Marvel, anche se non è chiaro se lo intende dopo l’uscita del film DC del 20 agosto 2021. Ad ogni modo, è difficile credere che possa dedicarsi ai Guardiani prima del 2021, il che significa che probabilmente potremmo godere di questo sequel prima dell’estate del 2023.

X-Men / Fantastic Four (luglio 2023 / novembre 2023)

Potremmo far finta di sapere esattamente quando uno di questi film potrebbe uscire, ma non ci sono informazioni precise, da quando Feige ha detto che stavano lavorando a un film sui Fantastici Quattro e qualcosa sui “mutanti”.



Quindi per ora siamo costretti a restare molto sul vago, sia sul film che sulla probabile data.

E tu quale film aspetti più di altri? Facci sapere le tue preferenze nei commenti!