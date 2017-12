Big Shaq pubblica una versione natalizia di “Man’s Not Hot”

Questo é il miracolo natalizio che tutti aspettavamo da tempo.

La versione natalizia di “Man’s Not Hot”

Big Shaq é tornato con la sua versione festiva della canzone “Man’s Not Hot”. Il brano é diventato un vero e proprio contenuto virale che ha contagiato non solo gli abitanti del Regno Unito. Infatti, tutti i paesi ormai ballano al ritmo di “Man’s Not Hot”. In pochissimi mesi, il videoclip della canzone ha registrato un ammontare di 111 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il rapper e comico Michael Dapaah ( in arte Big Shaq) ha dunque pubblicato una Christmas Edition ancora più ironica e divertente dell’originale di “Man’s Not Hot”.

Big Shaq ha deciso di accompagnare l’iconica frase ‘Take Off Your Jacket’ ( togliti la giacca) con il caratteristico suono dei campanelli da slitta nella speranza che la canzone venga aggiunta in qualche playlist festiva.

La storia di Big Shaq

Ma chi é Big Shaq? Michael Dapaah ( all’anagrafe) é nato nel gennaio del 1991 ed é un rapper, un attore e un comico. La celebrità é inglese ma ha origini ghanesi. L’artista é meglio conosciuto con il proprio nome d’arte Big Shaq. Inoltre la fama della star ha raggiunto il successo internazionale anche per il proprio mockumentary ( falso documentario) intitolato SWIL. Il progetto parla appunto di 4 personaggi e della loro ascesa al successo.

La prima stagione di SWIL ha persino raggiunto il milione di views su You Tube. Niente male!

Big Shaq ha iniziato ad assistere alla propria ascesa mediatica dopo la propria apparizione nella radio della BBC. Successivamente, Dapaah ha pubblicato il brano “Man’s Not Hot” nel ottobre 2017. Inutile dire che la canzone ha scatenato un fenomeno virale. Inoltre, nel videoclip del singolo si può notare anche la presenza di DJ Khaled che dichiara di sostenere che Big Shaq sia una leggenda.

In pochissimo tempo, la canzone “Man’s Not Hot” si é trasformata in una vibe virale durante il 2017. Il testo é stato persino citato dal politico Jeremy Corbyn e si é parlato del brano addirittura all’interno della House of Commons. Sembra quasi delirante pensare che una canzone ironica ed estremamente scherzosa come “Man’s Not Hot” abbia raggiunto anche West Minster!

Michael Dapaah spiega “Man’s Not Hot”

Recentemente, parlando con il magazine NME, Shaq ha inoltre spiegato che questo singolo é stato ispirato dallo stile di vita dell’artista stesso.

A quanto pare, sembra che Michael Dapaah non ami togliersi la giacca!

Shaq ha continuato dicendo che il suo intento é proprio quello di raccontare, con un pizzico di simpatia, la propria vita e le proprie abitudini. Dunque il comico vuole solo parlare di sé stesso e quindi il testo del singolo non avrebbe secondi fini.