George Ezra: secondo album in uscita (Singolo e Date del Tour) Nuovo album di George Ezra in uscita col singolo Shotgun

Ecco Shotgun di George Ezra

George Ezra ha rilasciato il nuovo brano Shotgun, estratto dal suo secondo album Staying at Tamara’s, in uscita oggi 23 Marzo.

Il musicista e cantautore britannico rivela di essere entusiasta del periodo di pubblicazione dell’album, un introduzione al periodo estivo che porterà nuovi festival musicali. Anche Wanted on Voyage’ tomorrow, album del suo debutto nel 2014, uscì il 23 Marzo.

In un programma radio della BBC, parlando della musicalità mite del suo brano, George ha detto che non l’ha mai avuta prima. Continua affermando che bisogna capire cosa si necessita, quale ambientazione e come dovrebbe essere il clima al rilascio di questi brani, certamente alcuni sono adatti ad un’apertura da pub inglese, ma non Shotgun. Non è il singolo adatto.

In una recente intervista ha detto che uno dei temi fondamentali del suo secondo album è la fuga, l’evasione. Soprattutto quando si è in viaggio per i tour, continua, è bellissimo ma quando si è tagliati fuori, tutto ciò su cui si può contare è la creatività. George aggiunge che non è tra quelli che si svegliano e scrivono solo canzoni.

Sono state rivelate le date del suo nuovo tour europeo, oltre ai vari show estivi, inclusa la data più importante finora all’arena Wembley di Londra. Alcune delle date sono già in SOLD OUT!

Date e luoghi del tour di George Ezra:

MARZO

Giovedì 29 – LEEDS O2 Academy Leeds

Venerdì 30 – MANCHESTER O2 Apollo

Sabato 31 – EDINBURGH Usher Hall

APRILE

Lunedì 2 – NOTTINGHAM Rock City

Martedì 3 – LONDON O2 Academy Brixton

Mercoledì 4 – BIRMINGHAM O2 Academy Birmingham

GIUGNO

Domenica 17 – TETBURY Westonbirt Arboretum

Domenica24 – PICKERING Dalby Forest

LUGLIO

Sunday 1 – RUGELEY Cannock Chase Forest

Friday 20 – LANCASHIRE Lytham Green

AGOSTO

Mercoledì 1 – ESHER Sandown Park Racecourse

Venerdì 10 – BELFAST Custom House Square Belfast

Venerdì 17 – NEWMARKET Racecourse

Sabato 18 – SHEFFIELD Don Valley Bowl

NOVEMBRE

Venerdì 8 – NEWCASTLE UPON TYNE O2 Academy

Venerdì 9 – LIVERPOOL Liverpool University

Sabato 10 – HULL Venue

Lunedì 12 – GLASGOW Barrowlands

Martedì 13 – GLASGOW Barrowlands

Giovedì 15 – LONDON SSE Arena Wembley

Venerdì 16 – SWINDON Oasis