Il nuovo singolo di Young Signorino s’intitola Rockstar Mai, canzone che anticipa il primo album di inediti che verrà pubblicato ad aprile. Un brano che ha un testo molto personale per Young Signorino, ma che si arricchisce di un significato che dimostra anche la sua crescita personale e stilistica, e che ci fa capire, quindi, quale sarà la strada che prenderà l’album.

Rockstar Mai si presenta come evoluzione della musica di Young Signorino, non solo musicalmente, ma anche in senso comunicativo. Insomma, siamo lontani anni luce da Mmh ha ha ha, e ne sono davvero felicemente sorpresa.

Dopo la collaborazione con Vinicio Capossela per il brano +Peste, che già aveva attirato la mia attenzione, Young Signorino finalmente ci dice qualcosa, si racconta, con Rockstar Mai.

Il significato del testo di Rockstar Mai

In Rockstar Mai Young Signorino racconta se stesso descrivendo la sua reazione all’improvviso successo e alle attenzioni che ha ricevuto e riceve in quanto personaggio pubblico che non passa inosservato.

Signorino racconta di odiare chi lo giudica senza nemmeno conoscere la sua storia, ma anche i finti amici e i finti sorrisi che ha ricevuto. L’unica salvezza pare essere una ragazza, una Lei che dà senso al tutto il testo e che lo rende improvvisamente poetico.

Con Rockstar Mai Young Signorino riesce a raccontare il disagio generazionale, esattamente come anni fa hanno fatto le più grandi rockstar. Può cambiare il genere musicale, gli strumenti, il modo si prestare la voce ad un microfono, ma alla fine è sempre la rabbia, l’incomprensione, l’amore il motore di tutto. Viene da chiedersi, se Young Signorino continuerà a fare musica, chissà a cosa approderà… Per il momento Rockstar Mai è una buona ri-partenza, almeno secondo me.

Il video ufficiale

Nel video ufficiale di Rockstar Mai, diretto da Gianluca ‘Gullunz’ Gulluni, si vede principalmente Young Signorino che canta la canzone in diverse pose. Interessante l’uso del montaggio e del reverse, che ben si accosta allo stile musicale.

Tutto il video è quindi una lunga riflessione in immagini, e si conclude con Young Signorino che attraversa la strada in un incrocio di strade. Semplice ma d’effetto.

E tu cosa ne pensi di Rockstar Mai? Lascia un commento alla fine dell’articolo.

Il testo di Rockstar Mai

Quale rockstar non voglio mai esserla

Fare questo è una vita di merda

Quale rockstar non voglio mai esserla

Voglio lei e non voglio mai perderla

Quale rockstar non voglio mai esserla

Fare questo è una vita di merda

Quale rockstar non voglio mai esserla

Voglio lei e non voglio mai perderla

Questa fama ammazza me

Questa gente ammazza me

Odio tutti questi figli di troia

Che si mettono in bocca il mio nome e non sanno la storia

Ho perso più di un amico per lo schifo di droga

Che la usava per la sofferenza e non per la moda

Se diventi famoso e diventi pericoloso

E sto nervoso tutto il giorno ho lo stomaco che va a fuoco

Il cielo fuori è come me dentro

E’ tutto nero

E il cielo fuori è come me dentro

E’ tutto nero

Quanto odio quando dicono che non ho fatto niente per diventar famoso

E’ come se il problema fosse fare qualcosa di meglio per diventare famoso

Invece il mio problema è fare qualcosa di meglio per fare pace con me

Poi a una certa crolli

Finti sorrisi finti amici

Fingi siano amici

Pensi che ascoltino i tuoi problemi

Ma che dici?

Quale rockstar non voglio mai esserla

Fare questo è una vita di merda

Quale rockstar non voglio mai esserla

Voglio lei e non voglio mai perderla

Quale rockstar non voglio mai esserla

Fare questo è una vita di merda

Quale rockstar non voglio mai esserla

Voglio lei e non voglio mai perderla

Non dormo guardo il soffitto

Poi guardo lei e sorrido

Io muoio guardo il soffitto

Poi guardo lei e rivivo

Non dormo guardo il soffitto

Poi guardo lei e sorrido

Io muoio guardo il soffitto

Poi guardo lei e rivivo

Non dormo guardo il soffitto

Poi guardo lei e sorrido

Io muoio guardo il soffitto

Poi guardo lei e rivivo