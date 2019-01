Netflix introdurrà presto un aumento del costo mensile, e gli utenti non sono felici di questo.

Un nuovo sondaggio ha rivelato che Netflix potrebbe perdere il 27% dei suoi iscritti a causa dell’imminente aumento del costo dell’abbonamento.

Streaming Observer e Midnet Analytics si sono uniti per trovare una risposta ad una domanda semplice: l’aumento del costo mensile può portare gli iscritti a lasciare la piattaforma? Quest’ultima ora ha un costo di 9 dollari per l’abbonamento base, quello HD è salito a 13 dollari al mese mentre la versione Premium in 4K ora costa ben 16 dollari mensili.

Il sondaggio condotto ha radunato un totale di 607 utenti e tra questi il 27% avrebbe dichiarato di abbandonare la piattaforma. Qualcuno ha detto che avrebbe scelto un’altro sistema più economico.

In sintesi:

1 su 4 degli iscritti ha affermato che rinuncerà a Netflix con l’aumento del costo mensile.

Molti iscritti vorrebbero degli sconti.

Il 7% degli iscritti non sa quanto paga attualmente l’abbonamento a Netflix.

Ovviamente, non finirà mica il mondo. Queste persone hanno detto che potrebbero, ma non si ha ancora la certezza. Certo è che gli utenti non saranno contenti di questo.

C’è da dire anche che già in passato quando c’è stato un aumento del costo mensile in molti sostennero di rinunciare alla piattaforma ma poi in realtà solo il 3% effettivamente lo fece. Chiaramente un aumento di prezzo fa pensare ad un miglioramento dell’offerta.

L’aumento del costo mensile dovrebbe iniziare a partire dalla fine di Febbraio.